A wszystko wskazywało na to, że będzie to pierwszy sezon Pucharu Świata bez polskiego skoczka na podium (indywidualnego konkursu) od cyklu 2015/2016. Od eksplozji "Małyszomanii", poza wspomnianym sezonem i sezonem 2007/2008, zawsze Polak na konkursowym podium stał. Naszą nadzieją w tym fatalnym cyklu 2024/25 był Paweł Wąsek. W końcu nadzieją spełnioną. Choć skoczni w Lahti nie lubił, to od soboty musi zmienić nastawienie. Wąsek zapamięta obiekty Salpausselkä, jako miejsce, gdzie po raz pierwszy stanął na podium Pucharu Świata.

Thurnbichler dziękuje psychologowi sportowemu

Jak podkreślił Thurnbichler w rozmowie z serwisem skijumping.pl, kluczową rolę w tym osiągnięciu odegrał członek sztabu – psycholog sportowy Daniel Krokosz. – Dużą rolę odegrała także współpraca z psychologiem sportowym Danielem Krokoszem. Do tego dochodzi profesjonalne podejście do treningów, regeneracja i koncentracja na detalach. Wszystko to razem sprawiło, że stał się niezwykle regularnym zawodnikiem – wyjaśnił austriacki szkoleniowiec.

Co najważniejsze, Wąsek ma jeszcze przed sobą wiele możliwości rozwoju. – Wciąż się uczy i na pewno po sezonie dobrze przeanalizuje, co pozwoliło mu na ten progres, a co może jeszcze poprawić – dodał z optymizmem Thurnbichler.

