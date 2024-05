Otylia Swim Cup. Ponad pięciuset młodych pływaków będzie rywalizować w Kaliszu

Cóż za otwarcie ME dla Polaków! Zwolińska ze srebrem w Lublanie

W zawodach będą mogli wziąć udział pływacy do piętnastego roku życia. Tradycyjnie już młodsze dzieci – do jedenastu lat – będą rywalizowały w sobotę, a w niedzielę na pływalni zaprezentują się starsi zawodnicy, w wieku od 12 do 15 lat.

– Przed rokiem w Kaliszu zainteresowanie naszymi zawodami było ogromne, więc z wielką radością przyjęliśmy zaproszenie, by pojawić się z Otylia Swim Cup w tym mieście w kolejnym roku. Nie mam wątpliwości, że Otylia Swim Cup to niezwykłe zawody, bo jest w nich oczywiście rywalizacja sportowa, ale także uczymy dzieci zasad fair play i wzajemnego wsparcia w trakcie zawodów, a także dajemy im dużo radości. Dla najlepszych zawodników mamy przepiękne medale, ale dla wszystkich atrakcyjne pakiety startowe ufundowane przez naszych partnerów z AquaWave i HMS Fitness. Mamy także nagrody specjalne dla najlepszego zawodnika i najlepszej zawodniczki w stylu motylkowym, a w trakcie zawodów będziemy losowali wyścigi premiowane, których zwycięzcy otrzymają specjalne upominki. Będą też lodówki pełne darmowych lodów od firmy Koral – mówi Otylia Jędrzejczak.

Do rozdania podczas zawodów będzie ponad sto kompletów medali we wszystkich konkurencjach na dystansach pięćdziesięciu i stu metrów. Młodsi zawodnicy będą mieli także okazję zmierzyć się na dwieście metrów stylem dowolnym, a starsi spróbują swoich sił także na dwieście metrów stylem dowolnym i zmiennym. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę zawody będą rozpoczynać się o godz. 11.

– Ponieważ najlepiej na wyobraźnię, ale i motywację młodych sportowców zawsze działa spotkanie z mistrzem, staramy się zapraszać na nasze zawody utytułowanych pływaków. W Kaliszu będzie z nami bardzo utalentowana Julia Maik, kaliszanka, czwarta zawodniczka ostatnich mistrzostw świata w sztafecie 4x100 metrów stylem dowolnym – dodaje Jędrzejczak.

Zawody są organizowane przez Fundację Otylii Jędrzejczak przy współpracy z Kaliskim Klubem Sportowym Włókniarz 1925 Kalisz. Organizację Otylia Swim Cup wspierają Ministerstwo Sportu i Turystyki, miasto Kalisz i Aqua Parku Kalisz.