Potężna obława

Nainggolan to były reprezentant Belgii, obecnie reprezentujący klub KSC Lokeren. Kilka dni temu został zatrzymany pod zarzutem handlu narkotykami. Zatrzymano łącznie 18 osób, tworzącą całą siatkę przemytniczą. Do przeszukań 30 mieszkań doszło w Brukseli i Antwerpii, również w domu piłkarza. Skonfiskowano wówczas kokainę, broń palną, luksusowe zegarki biżuterię, a także 370 tys euro w gotówce. Jest podejrzenie, że cała grupa był zamieszana w nielegalny import kokainy z Ameryki Płd.

Wiadomo, że 37-letni piłkarz spędził kilkadziesiąt godzin w areszcie, a po odzyskaniu wolności i zabrał głos za pośrednictwem instagrama. - Teraz, gdy jestem z powrotem w domu, chcę w pełni skoncentrować się na futbolu i odzyskać spokój ducha. Dlatego proszę o szacunek dla mojego życia prywatnego i czas na regenerację - napisał na instagramie piłkarz, występujący na pozycji pomocnika

Pomocnik od przekazywania pieniędzy?

Podziękował za wsparcie w trudnych chwilach kolegom z drużyny, a także swoim prawnikom. Według tych nie był przesłuchiwany w sprawie handlu narkotykami, ale miał być pytany o przekazywanie pieniędzy. Nainggolan znany był z kontrowersyjnego stylu życia i licznych... tatuaży na całym ciele. Uważany był za duży talent, który nie do końca wykorzystał swoje możliwości. Wystąpił w 30. meczach reprezentacji w których zdobył 6 goli. Był uczestnikiem finałów Euro 2016 roku w którym Belgowie doszli do ćwierćfinału, a on strzelił w tej imprezie dwa gole. Ostatni raz w drużynie „Czerwonych Diabłów” wystąpił w 2018 roku. Reprezentował barwy tak znanych klubów jak Roma i Inter Mediolan. Niedawno związał się z KSC Lokeren, występującym w II lidze belgijskiej.

Nainggolan is maandagochtend opgepakt door de federale gerechtelijke politie van Brussel en wordt momenteel verhoord. https://t.co/4J3I1zgOz0 pic.twitter.com/xDPnw71FDP— sporza (@sporza) January 27, 2025