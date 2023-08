Polki z sześcioma medalami i zwycięstwem w klasyfikacji drużynowej podczas Poland Open

Reprezentantki Polski zdominowały rywalizację w kategorii do 57kg podczas tegorocznego Poland Open. Anhelina Łysak w finale przegrała z Giullię Rodrigues z Brazylii, aktualną wicemistrzynię mistrzostw Panamerykańskich. Walka była bardzo wyrównana, a zadecydowała jednak akcja techniczna w wykonaniu Rodrigues. - Na ostatnim turnieju rankingowym przegrałam z Brazylijką przez przewagę techniczną, także, jak widać, jest progres i mam nadzieję, że znajdę na nią sposób na mistrzostwach świata - powiedziała po dekoracji medalowej, Anhelina Łysak. W drodze do finału stypendystka Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A spędziła zaledwie kilka minut wygrywając wszystkie trzy pojedynki przed czasem.

Na podium w tej kategorii wagowej stanęły jeszcze dwie zapaśniczki w biało-czerwonych trykotach. Magdalena Głodek pokonała w decydującej walce, a Jowita Wrzesień w „siostrzanym" pojedynku pokonała Patrycję Gil (WLKS Siedlce), która ostatecznie uplasowała się na 5. miejscu. - Podczas mistrzostw Polski przegrała z Patrycją również po bardzo wyrównanej walce. Tym razem udało się dobrze odrobić pracę domową i wygrać ten pojedynek - mówiła Jowita Wrzesień, ubiegłoroczna brązowa medalistka mistrzostw świata.

Anna Łukasiak po raz pierwszy w karierze awansowała do finału Poland Open w kategorii do 50kg. W dotychczasowych 12 startach, trzykrotnie stawała na najniższym stopniu podium. Tym razem stypendystka Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A w drodze do finału wygrała trzy eliminacyjne pojedynki, a w nim zmierzyła się z czterokrotną medalistką olimpijską i dwukrotną mistrzynią świata Mariya Stadnik. Zapaśniczka AZS AWF Warszawy przegrała po sześciu minutach, jednak postawiła trudne warunki niezwykle utytułowanej zapaśniczce urodzonej w Ukrainie, a reprezentującej barwy Azerbejdżanu. – Mówią, że kobiety lubią brąz, ale w końcu udało się awansować do finału i zamienić na srebro. Start oceniam bardzo dobrze, zaczęłam więcej atakować co jest efektem pracy z psychologiem - mówiła po zawodach Anna Łukasiak.

Brązowy medal w kategorii do 53kg wywalczyła Roksana Zasina. W decydującej walce pokonała Samathę Stewart z Kanady, a w kategorii do 68kg na najniższym stopniu podium stanęła Wiktoria Chołuj. 22-latka podczas turnieju pokonała m.in Natalię Strzałkę dzięki czemu prawdopodobnie zapewniła sobie start w mistrzostwach świata w Belgradzie.

Na piątych miejscach rywalizację zakończyły Katarzyna Krawczyk (-53kg) oraz Patrycja Sperka (-72kg). Ta ostatnia doznała urazu podczas pierwszej walki i do kolejnych nie stanęła. W tej kategorii wagowej wystartowało tylko pięć zawodniczek.

Po turnieju polskie zapaśniczki rozpoczną zgrupowanie w Spale, w trakcie którego szkoleniowiec Dariusz Grzywiński poda skład na zbliżające się mistrzostwa świata, które będą jednocześnie pierwszym turniejem kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich w Paryżu. Zawody odbędą się w dniach 16-24 września w Belgradzie.

W zawodach udział wzięło 108 zawodniczek z 22 państw, a w klasyfikacji drużynowej triumfowała reprezentacja Polski z dorobkiem 89 punktów.