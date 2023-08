Kibice będą mogli obejrzeć mecze Neymara i Ronaldo w polskiej telewizji? Wszystko jasne, klamka zapadła

Gdy Ronaldo trafił do Al-Nassr, to sprawą najszybciej zainteresował się TVP Sport. To własnie w sportowym kanale telewizji publicznej można było oglądać mecze słynnego CR7 w nowych barwach. Od jakiegoś czasu piłkarzem Al-Ittihad Club jest Karim Benzema, do Ronaldo w Al-Nassr dołączył Sadio Mane, a nowym liderem Al-Hilal został Neymar. Piłkarzy ciekawych, znanych i często nawet ekscytujących jest w lidze arabskiej coraz więcej. Sprawa zakupu praw do pokazywania ligi arabskiej na terenie naszego kraju przez któregoś ze sportowych nadawców była kwestią czasu.

Przez najbliższe dwa lata mecze Roshn Saudi League, czyli pierwszej ligi piłkarskiej w Arabii Saudyjskiej, będą pokazywane w sportowych kanałach Polsatu . Telewizja wykupiła prawa na wyłączność i docelowo chce pokazywać po trzy spotkania każdej kolejki. Sezon 2023/2024 dopiero ruszył. Będzie więc szansa przyjrzeć się też ekipie Abha FC, której trenerem jest Czesław Michniewicz, a piłkarzem Grzegorz Krychowiak.

Najbliższa transmisja w kanale Polsat Sport Premium już w piątek (18 sierpnia) o godz. 20:00. Al-Nassr zagra z Al-Taawoun.

