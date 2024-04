Przed nami wyjątkowe święto gimnastyki artystycznej. Turniej Gdynia Rhythmic Stars & Baltic Junior Cup już po raz szósty

Tak wygląda dziś Zydrunas Savickas, legendarny rywal Mariusza Pudzianowskiego. To po porażce z nim "Pudzian" mówił "to by nic nie dało"

W tych pełnych emocji i mistrzowskich pokazów zawodach weźmie udział ponad 250 zawodniczek z 20 krajów, m.in. Norwegii, Węgier, USA, Hiszpanii, Brazylii, Niemiec czy Francji. Polscy kibice będą z pewnością czekać na występ 15-letniej Lilianny Lewińskiej. Nasza mistrzyni świata juniorek sprzed roku będzie rywalizować już jako seniorka. Zresztą już debiut utalentowanej zawodniczki w tej kategorii wiekowej wypadł niezwykle okazale – nasza 15-letnia reprezentantka wywalczyła bowiem brązowy medal Pucharu Świata seniorek w układzie z obręczą. Polka wkrótce zacznie decydującą walkę o udział w igrzyskach w Paryżu, podobnie jak występująca w niedzielę w trakcie gali biało-czerwona reprezentacja w układach zespołowych. W marcu tego roku polska kadra wywalczyła złoto w układach zespołowych z trzema wstążkami i dwoma piłkami, w trakcie Pucharu Świata rozgrywanego w Grecji.

– Międzynarodowy Turniej Gimnastyki Artystycznej „Gdynia Rythmic Stars” to prestiżowe zawody, które zdobyły uznanie na arenie międzynarodowej oraz zostały docenione w Polsce otrzymując nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni jako Impreza Roku 2023 – mówi Anna Mrozińska, dyrektorka turnieju Gdynia Rhythmic Stars i olimpijka z Aten, która wkrótce będzie miała także okazję sędziować w trakcie igrzysk w Paryżu. – Odbywający się w Polsat Plus Arenie Gdyni turniej jest nie tylko spektaklem sportowym na najwyższym poziomie, ale również kluczowym sprawdzianem dla reprezentacji Polski przed zbliżającymi się kwalifikacjami olimpijskimi. Zawody te, łączące w sobie piękno i pasję gimnastyki artystycznej, są doskonałą okazją do kibicowania i podziwiania talentów z całego świata. Zapraszam wszystkich do wsparcia reprezentacji Polski i doświadczenia niepowtarzalnej atmosfery tego wyjątkowego wydarzenia – dodaje.

Gimnastyka artystyczna to bardzo widowiskowy sport, który łączy w sobie elementy baletu, gimnastyki, akrobatyki, tańca i umiejętności posługiwania się przyborami. Zawodniczki rywalizujące w dwóch kategoriach wiekowych, juniorek i seniorek, będą oceniane przez zespół sędziów pod kątem: trudności ciała, trudności przyboru, artyzmu i jakości wykonania. Zwyciężą uczestniczki, które uzyskają najwięcej punktów.

– Gdynia Rhythmic Stars & Baltic Junior Cup to wyjątkowa impreza, która ma duże znaczenie dla naszej gimnastyki artystycznej – podkreśla Leszek Blanik, prezes Polskiego Związku Gimnastycznego. – W trakcie zawodów Gdynia stanie się centrum światowej gimnastyki, a uczestnicy, poza rywalizacją sportową, będą mieli także okazję lepiej poznać Polskę. Poziom organizacji tych zawodów jest bardzo wysoki, już teraz zapraszam wszystkich do śledzenia rywalizacji i kibicowania biało-czerwonym – dodaje prezes.

Równolegle obok rywalizacji seniorek odbywać się będzie w Gdyni turniej dla młodszych zawodniczek – „Baltic Junior Cup”. Najmłodsi uczestnicy to rocznik 2016, a ich rywalizacja rozpocznie się już w czwartek. W trakcie turnieju warto także zwrócić uwagę na młodą zawodniczkę z USA – Rin Keys, która podobnie jak nasza Lilianna Lewińska ma bardzo efektowne przejście z kategorii juniorek do seniorek.

Gościem specjalnym podczas „Gdynia Rhythmic Stars” będzie Fanni Pigniczki, wybitna reprezentantka Węgier, olimpijka i medalistka mistrzostw świata. Od 2017 roku skutecznie podbija światowe areny, a rok 2022 przyniósł jej historyczny sukces - została pierwszą węgierską gimnastyczką z wywalczonym medalem podczas zawodów Pucharu Świata. Rok 2023 to do tej pory jej najlepszy sezon - triumfowała na Uniwersjadzie w Chengdu i zdobyła brązowy medal w układzie z obręczą na mistrzostwach świata w Walencji. W niedzielę, poza kluczową rywalizacją najlepszych zawodniczek, odbędzie się także wyjątkowa Gala Show, w trakcie której będzie można obejrzeć specjalnie przygotowane układy. Początek tego widowiskowego pokazu już o godzinie 15.

Organizatorami turnieju są Polski Związek Gimnastyczny i Fundacja Corda, we współpracy z pomorskimi klubami: SGA Gdynia, UKS Jantar Gdynia oraz Fundacją Boomerang. Partnerem strategicznym imprezy jest Miasto Gdynia, a sponsorem Vectra. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Gdynia Rhythmic Stars & Baltic Junior Cup to także doskonała okazja do spędzenia w Trójmieście weekendu z rodziną. Oprócz zawodów gimnastycznych na kibiców czekać będzie specjalna strefa zabaw z zajęciami dla dzieci wkraczających w świat sportu, także z udziałem zawodniczek. W programie organizatorzy zaplanowali także liczne konkursy, nagrody, animacje, a także projekcje w sali kinowej. – Każdy znajdzie coś dla siebie, naprawdę warto spędzić z nami czas w Trójmieście – zachęca prezes Blanik.