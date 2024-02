Przełomowy rok Klatt i Wiśniewskiej. „Naszym głównym celem są igrzyska”

Obie zawodniczki bez żadnych kompleksów wkroczyły do roli pełnoprawnych seniorów, pokazując na międzynarodowej arenie, że należy się z nimi liczyć. Od premierowych zawodów Pucharu Świata w węgierskim Szeged duet 24-latek nie zawodził oczekiwań trenera Tomasza Kryka. Już na Węgrzech Klatt z Wiśniewską pierwszy raz stanęły wspólnie na podium, a dwa tygodnie później podczas PŚ w Poznaniu nie miały sobie równych w dwójce na dystansach 200 i 500 metrów. Z kolei w sierpniowych mistrzostwach świata w Duisburgu poszły za ciosem, zostając wicemistrzyniami w konkurencji olimpijskiej K2 500 metrów i zdobywając złoto w K2 200 metrów. Sukcesy obu kajakarek docenili kibice, głosując na nie w 89. Plebiscycie na Najlepszego Sportowca Polski 2023 Roku, organizowanym przez „Przegląd Sportowy” i telewizję Polsat. Klatt z Wiśniewska zajęły wysokie, ósme miejsce. Sponsorem głównym Polskiego Związku Kajakowego jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

– To był przełomowy rok, z największymi osiągnięciami w karierze. Miejsce w pierwszej dziesiątce „PS” to bardzo dobry wynik, a przy okazji zapewnia rozgłos kajakarstwu – podkreśla Klatt. – To także dodatkowa motywacja do ciężkiej pracy dla nas. Naszym głównym celem były i są igrzyska w Paryżu – dodaje Wiśniewska, która w odróżnieniu od partnerki z osady, jest już medalistką olimpijską. W 2021 roku w Tokio, startując wspólnie z Karoliną Nają, Anną Puławską i Justyną Iskrzycką, zajęła trzecie miejsce w konkurencji K4 500 metrów. Partnerem Polskiego Związku Kajakowego jest Lotto. – Mam bardzo pozytywne wspomnienia z Japonii, które mnie budują i motywują do dalszej pracy. Na razie skupiam się na kwalifikacjach w kwietniu w Wałczu.

Wspomniane krajowe eliminacje wzbudzą dużo emocji zwłaszcza w grupie kajakarek, które od lat imponują formą, a ponadto, jako jedyne spośród polskich reprezentacji sprinterskich uzyskały na MŚ 2023 w Duisburgu komplet kwalifikacji na igrzyska olimpijskie w Paryżu. Partnerem Polskiego Związku Kajakowego jest Suzuki Motor Poland.

– Wszystkie reprezentujemy bardzo wysoki poziom. Najmniejsze szczegóły, niuanse tworzą całość i one decydują o końcowym wyniku. Rywalizacja jest bardzo zacięta do ostatnich metrów, na mecie będą się liczyły setne sekundy – przypomina Wiśniewska. – Trener Tomasz Kryk od kilku lat ma pozytywny ból głowy. Bardzo fajnie, że poziom jest napędzany przez młode zawodniczki. Rywalizacja na treningu to nieodłączny element, żeby być cały czas coraz lepszym, ale poza treningami utrzymujemy bardzo dobry kontakt i na pewno jesteśmy bardzo zżyte – wskazuje z kolei Klatt.