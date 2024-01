Przygotowania pierwszoligowców. Polonia wyjedzie na dwa zgrupowania, Znicz ruszy w Bieszczady

Hiszpan rozkręci Polonię?

"Czarne koszule" potwierdziły już dwa transfery. Na Konwiktorską trafili: bramkarz Krzysztof Bąkowski i pomocnik Xabi Auzmendi. Hiszpan występował w Armenii, a od trzech lat na Litwie. W ostatnim sezonie był piłkarzem Żalgirisu Kowno. 8 stycznia stołeczny zespół wznawia treningi. Pierwszy tydzień spędzi w stolicy. Później przed sobą ma dwa obozy. Pierwszy w Zielonej Górze, który zacznie się 15 stycznia i potrwa sześć dni. W tym okresie warszawski zespół zagra z Chrobrym Głogów i Lechią Zielona Góra. A po powrocie do Warszawy podopiecznych trenera Rafała Smalca czeka kontrola gra z Pogonią Siedlce.

Zgrupowanie w Belek

Następnym etapem przygotowań będzie drugi obóz w Turcji. Do Belek "Czarne Koszule" wyjadą 30 stycznia. To zgrupowanie potrwa do 8 lutego. Zaplanowano sparingi z rumuńską Glorią Buzau i duńskim Koldingiem. Do startu ligi Polonia będzie trenowała już na własnych obiektach. W tym czasie jej formę sprawdzą: Motor Lublin, Victoria Sulejówek i Legionovia.

Osiem sparingów przed Zniczem

Znicz w tabeli I ligi jest na 13. pozycji. Ekipa z Pruszkowa także wznawia zajęcia 8 stycznia. Najpierw podopieczni trenera Mariusza Misiury będą formę wykuwać u siebie, gdy zmierzą się z Wisłą Puławy. Formę beniaminka sprawdzi w sumie ośmiu rywali. Następnie Znicz wjedzie w Bieszczady. Zgrupowanie odbędzie się Sanoku (14-20.01), gdzie zagrają ze Stalą Mielec i Motorem Lublin. Po powrocie rywalami beniaminka będą także: Legionovia, Kalisz, Unia Skierniewice, Pogoń Siedlce i rezerwy ŁKS-u Łódź.

