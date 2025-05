Pseudokibice pobili się na murawie. Poszarpali się o transparent! Interweniowała policja z tarczami

Kibole pobili się o transparent w Gubinie. Interweniowała policja [WIDEO]

Choć te zdarzenia są coraz bardziej marginalne, to wciąż dzieją się w świecie polskiego futbolu. Mecz Carina Gubin – Karkonosze Jelenia Góra musiał zostać przerwany z powodu starć kibiców. W 77. minucie spotkania Betclic 3. Ligi doszło do skandalicznych scen na murawie. Pseudokibice ekipy Karkonosze Jelenia Góra wbiegli na murawę i popędzili w stronę sektora gospodarzy w celu zerwania ich transparentu.

Fani Cariny Gubin szybko zorientowali się, co się dzieje i pojawili się na boisku, by „bronić” barw swojego klubu. Przy linii bocznej doszło do starcia licznej grupy „kibiców” obu zespołów. Interweniować zaczęli piłkarze, którzy prosili obie ekipy kiboli o opuszczenie murawy. Mimo to, przyjezdni nie zamierzali odpuścić tematu i po kolejnych wymienionych ciosach zerwali transparent i pobiegli w stronę swojego sektora.

Transparent został skradziony, ale po wkroczeniu policji na sektor kibiców z Jeleniej Góry został... oddany. Goście wyrzucili go poza sektor tuż za linię boczną boiska. Służby z tarczami uspokoiły sytuację i umożliwiły kontynuację spotkania.

Kto wygrał mecz Carina Gubin – Karkonosze Jelenia Góra?

Spotkanie udało się dokończyć, a na murawie górą była Carina Gubin, która wygrała spotkanie 3:0. Czwarty zespół Betclic 3. Ligi wciąż jest w grze o baraże do drugiej ligi.

Liderem tabeli jest Śląsk II Wrocław, który ma dziewięć punktów przewagi nad drugim zespołem Miedzi Legnica. Carina Gubin zajmuje czwartą pozycję ze stratą trzech punktów do legniczan. Pozycja wicelidera da miejsce w barażach.