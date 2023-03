Robert Burneika sprzedaje swoje burgery. Sprawdziliśmy ceny w jego restauracji. Nie ma lipy!

Niewielu kulturystów jest w Polsce tak dobrze znanych jak Robert Burneika. Popularny "Hardkorowy Koksu" zyskał popularność dzięki swojej internetowej działalności. 45-latek nie zapomina o tym, by dbać jednak nie tylko o sylwetkę, ale także swoje finansowe zabezpieczenie. Niedawno znów mierzył się w klatce, a jego rywalem był Robert "Robur" Orzechowski. Niestety, Burneice nie dopisało zdrowie, dlatego zamiast stawiać na karierę w sportach walki, "Hardkorowy Koksu" rozwija swoje biznesy.

Robert Burneika sprzedaje swoje burgery. Ile trzeba za nie zapłacić?

Robert Burneika ma sieć własnych restauracji, w których skonsumować można burgery. "Burneika Burger" ma sześć lokalizacji - dwie w Warszawie i po jednej w Katowicach, Gdyni, Ząbkach i Starych Babicach. Postanowiliśmy sprawdzić, ile trzeba u niego zapłacić za burgery. Czy ceny zwalają z nóg? A może "nie ma lipy"?

Za burgery u Burneiki trzeba zapłacić od 33 złotych do nawet 55 złotych. W menu, które widnieje na stronie widzimy cztery pozycje - "Nie ma lipy", "Jest pompa", "Hardkorowy" i "Kanapeczka". Różnią się one ilością kotletów i rodzajem wykorzystanego mięsa. Zestawy z frytkami czy napojem to dodatek 10 złotych do podstawowej ceny.

Kim jest Robert Burneika?

Robert Burneika to jeden z najpopularniejszych polskich kulturystów. Dzięki swojej działalności w internecie odnalazł się także w świecie sportów walki. Stoczył cztery pojedynki - dwa na MMA Attack, jeden na KSW i jeden na High League. Pokonał Marcina Najmana, Dawida Ozdobę. Przegrywał z raperem "Popkiem" i Robertem "Roburem" Orzechowskim.