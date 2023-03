Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Łukasz "Juras" Jurkowski bez ogródek: Nie sk**wię się dla pieniędzy! Patrzyłbym w lustro i...

Łukasz "Juras" Jurkowski był gościem najnowszego odcinka vloga Andrzeja Kostyry. Bieżących tematów do dyskusji nie brakowało! Popularny komentator MMA jest regularnie łączony z potencjalnym powrotem do klatki - czy to w organizacjach freak-fightowych, czy w okrągłej arenie KSW. Łukasz "Juras" Jurkowski w dobitnych słowach wypowiedział się na temat zwłaszcza na temat freak-fightowych federacji.