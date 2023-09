Robert Lewandowski próbował zatrzymać żonę! Anna Lewandowska o wszystkim opowiedziała, tak szczera jeszcze nie była

Metapro wprowadza simracing do świata gamingu Web3

Zarówno Robert Lewandowski, jak i jego żona Anna zaliczają się do grona ludzi sukcesu, którzy w swoim życiu osiągnęli bardzo dużo. Żona kapitana reprezentacji Polski niejednokrotnie pokazywała swoje wysokie ambicje, rozpoczynając kolejne projekty, które świetnie się rozwijały. Małżeństwo Lewandowskich dla wielu może być również przykładem tego, jak partnerzy powinni wspierać się w związku, o czym niedawno wspominał Robert Lewandowski, a teraz na ważne wyznanie zdecydowała się jego żona Anna.

Anna Lewandowska wzięła udział w drugim Międzynarodowym Kongresie Kobiet w Sporcie, gdzie miała okazję porozmawiać o swoim życiu zawodowym oraz prywatnym, a także uchylić rąbka tajemnicy, jak wygląda jej życie u boku Roberta Lewandowskiego. Okazuje się, że kapitan reprezentacji Polski nie tylko wspiera swoją małżonkę, ale również bardzo dba o to, aby ta nie brała na siebie za dużo obowiązków.

- Oczywiście cały kalendarz naszego życia jest raczej podporządkowany jemu, a nie mnie, natomiast taka jest kolej rzeczy. To Robert jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie i jest nam z tym dobrze. Oczywiście on też mnie wspiera (...), czasem tylko wspomina, że chciałby mnie zatrzymać na moment, mówi, że nie wie, co musiałoby się zdarzyć, żebym się zatrzymała - wyznała Anna Lewandowska cytowana przez portal "pudelek.pl", opowiadając o swoim małżeństwie z Robertem.

