Robert Lewandowski wyznał całą prawdę o jego małżeństwie! Po tych słowach o Annie Lewandowskiej aż zaszkliły nam się oczy

W ostatnich dniach nazwisko Roberta Lewandowskiego odmieniane było przez wszystkie przypadki za sprawą głośnego wywiadu, jakiego kapitan reprezentacji Polski udzielił Mateuszowi Święcickiemu. Oprócz tematów związanych z kadrą biało-czerwonych, nie mogło oczywiście zabraknąć również pytań o jego rodzinę, życie prywatne, czy chociażby małżonkę. Kiedy Robert Lewandowski przenosił się z Bayernu do Barcelony, w sieci nie brakowało uszczypliwych komentarzy, że to Annie Lewandowskiej zamarzyły się hiszpańskie plaże i do tych mitów postanowił odnieść się kapitan reprezentacji Polski.

Przy okazji Lewandowski jasno dał do zrozumienia, że kolejne projekty i pomysły jego małżonki mają pozytywny wpływ nie tylko na nią samą, ale również na niego. Zdaniem gwiazdora Barcelony, w taki właśnie sposób obaj małżonkowie mają okazję się rozwijać, a pomoc Anny Lewandowskiej w rozwój jego kariery jest naprawdę sporych rozmiarów.

- Jak nawet była propozycja Barcelony i zacząłem się nad tym zastanawiać, to Ania powiedziała swoje zdanie ale wiedziała, że na końcu i tak ja zdecyduję i ona po prostu będzie mnie w tym wspierała (…) Moja wdzięczność za to, jak Ania mi pomogła i pomaga cały czas w karierze jest naprawdę duża (…) Dla mnie jest ważne też, że wracam do domu i widzę, że mam szczęśliwą kobietę, ambitną. Bo jak ona się rozwija, to i ja się rozwijam. - wyjaśnił Lewandowski poruszając temat swojej małżonki w rozmowie ze Święcickim.

