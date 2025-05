Otwarcie kebaba Lukasa Podolskiego w Zabrzu już w sobotę. Zajrzeliśmy do środka i mamy zdjęcia

W poprzedniej kolejce Lecha pokonała na wyjeździe z Cracovią. To była druga wiktoria z rzędu. Teraz starcie z Koroną.

- To będzie bardzo trudny mecz - powiedział Carver podczas konferencji prasowej, cytowany przez klubowe media. - Gramy z zespołem, który jest w lepszej formie od nas. Na pewno najtrudniejszy mecz w ostatnim czasie.

Lechia chce być bezpieczna

Szkoleniowiec zdaje sobie sprawe z dyspozycji Korony która w tym roku spisuje się rewelacyjnie.

- Musimy zrobić wszystko, aby wygrać - podkreślił Carver, cytowany przez oficjalny portal Lechii. - Chcemy jak najszybciej być bezpieczni. To, co mnie cieszy, to fakt, że piłkarze potrafią poradzić sobie z presją.

Carver: Chcemy zostać w Ekstraklasie

Anglik przyznał, że jego zadaniem, które otrzymał od władz gdańskiego, było utrzymanie zespołu na najwyższym szczeblu.

- Gdy przyjechałem w grudniu, to miałem konkretne zadanie: utrzymać Lechię w Ekstraklasie i zbudować coś na przyszłość - tłumaczy trener Carver. - Moje zadania się nie zmieniły. Na razie koncentruję się wyłącznie na tym. Chcemy zostać w Ekstraklasie. Mam nadzieję, że szybko się to wyjaśni. Musimy skupić się na trzech ostatnich meczach.

