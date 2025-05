Krychowiak wulgarnie określił Szczęsnego! Nazwał go tak z jednego powodu

W ostatnich dniach Grzegorz Krychowiak przypomniał o sobie kibicom w Polsce. Podczas kilkudniowej wizyty w kraju odwiedził m.in. "Kanał Sportowy", udzielił wywiadu "Super Expressowi", a także uczestniczył w oficjalnym spotkaniu w Łodzi, na którym obecna była też prezydent miasta - Hanna Zdanowska. Miało ono związek z Meczem Gwiazd, który odbędzie się w tym mieście już 7 czerwca. Prezydent Łodzi wykorzystała tę okazję, aby zachęcić 100-krotnego reprezentanta Polski do transferu do jednego z klubów z jej miasta!

Podczas konferencji Zdanowska zaprosiła Krychowiaka do Widzewa lub ŁKS. Ten mówił ostatnio, że transfer do Ekstraklasy wydaje się mu niepotrzebny i trochę bezsensowny, ale na propozycję łódzkiej prezydent zareagował w swoim stylu - z dużym dystansem.

- Niezmiernie się cieszę, że poruszyła pani ten temat, bo nie ukrywam, że za tydzień będę już bezrobotny. Prześlę pani warunki finansowe. Nie te z Cypru, ale z Arabii Saudyjskiej i naprawdę będę bardziej niż zadowolony, żebyśmy porozmawiali o współpracy - odpowiedział z szerokim uśmiechem Krychowiak.

Hanna Zdanowska zaprasza Grzegorza Krychowiaka do gry w Widzewie lub ŁKS 👀🗣️ „Cieszę się, że poruszyła Pani ten temat, bo za tydzień będę bezrobotny. Prześlę warunki finansowe. Nie te z Cypru, ale z Arabii Saudyjskiej i będę więcej niż zadowolony, żebyśmy porozmawiali".

Ten fragment konferencji szybko zdobył popularność. Niektórzy kibice Widzewa mogli się nawet rozmarzyć - w końcu po oficjalnym przejęciu tego klubu przez Roberta Dobrzyckiego dużo mówi się o hitowych transferach, do których ma dojść latem. Łączony z powrotem do Łodzi jest m.in. inny Polak grający na Cyprze, Mariusz Stępiński. Krychowiak przyznał z kolei, że po tym sezonie skończy się jego kontrakt z cypryjskim Anorthosisem Famagusta, ale przenosiny do Ekstraklasy wydają się nierealne.

- Patrząc z mojej strony, gra w Ekstraklasie mogłaby bardziej mi zaszkodzić niż pomóc. Gdy Legia grała na Cyprze, poruszyłem ten temat z jej prezesem. Musiałbym to bardzo poważnie przemyśleć. W moim przypadku powrót do Polski mógłby wyglądać podobnie jak końcówka w reprezentacji - mówił o takiej możliwości niedawno w "Kanale Sportowym".