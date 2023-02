Rosjanka wpadła w szał i zaatakowała kobietę na rajskiej plaży. Wszystko na oczach mistrzyni z Polski, sceny jak z horroru

Nie tak miał wyglądać wypoczynek Moniki Sozanski i jej przyjaciółki, Angeliny. Sozanska pochodzi z Polski i jest córką byłego mistrza Polski w szpadzie, Piotra Sozańskiego. Od małego poszła w ślady ojca, który był też jej trenerem, jednak w dzieciństwie wyjechała z rodziną do Niemiec i to właśnie ten kraj reprezentowała przez większą część kariery. Jako niemiecka zawodniczka wzięła udział w igrzyskach olimpijskich w Londynie, a także stała się multimedalistką mistrzostw świata i Europy. Obecnie żyje na Bali, gdzie lubi spędzać czas z przyjaciółką, Angeliną. Pewnego dnia uznały, że odpoczną na plaży na wyspie Koh Phangan w Zatoce Tajlandzkiej. Nie spodziewały się, że zostaną zaatakowane w miejscu publicznym!

Rosjanka wpadła w szał i zaatakowała kobietę na rajskiej plaży. Istny horror!

Sozanska i jej przyjaciółka chciały skorzystać z puf przygotowanych dla turystów. W tym celu podeszły do wypoczywającej nieopodal pary i spytały o pozwolenie. Wtedy rozpoczął się dramat. - Ta kobieta, Rosjanka, jak furiatka rzuciła się na moją przyjaciółkę. Krzyczała na nią, popychała, szok. W pewnej chwili złapała Angelinę za rękę i ugryzła ją w palec. Po chwili wypluła odgryziony opuszek i uśmiechnęła się. Była cała we krwi - opowiedziała utytułowana szpadzistka w rozmowie z "Bildem".

Do akcji musiała wkroczyć policja. Funkcjonariusze zatrzymali uciekających Rosjan, jednak kobieta nie miała przy sobie paszportu. Miała przynieść dokument na komisariat, ale wykorzystała okazję i nieporadność policji. Wraz z partnerem wyleciała do Malezji. Z kolei zaatakowana Angelina H. została przetransportowana łodzią do szpitala na sąsiedniej wyspie. Po tym wróciła do rodzinnej Anglii, gdzie lekarze będą starać się uratować jej palec przed amputacją.

