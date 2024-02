Rozciągnięta jak guma Anna Lewandowska przemówiła do Polek. Kobiety idą za nią jak w ogień

Mateusz Borek szczerze o konflikcie z "Kanałem Zero"! To ma do powiedzenia o kanale Stanowskiego, jasne stanowisko!

Anna Lewandowska jest pełna pasji przed kolejnymi zawodowymi wyzwaniami. W sumie trudno się temu dziwić. Przecież żona najlepszego polskiego piłkarza już jakiś czas temu postawiła przed sobą niezwykle poważne zadanie - zmieniać na lepsze życie rodaczek i rodaków. Regularnie publikuje w sieci dietetyczne i treningowe porady, a co jakiś czas fanom trafia się prawdziwa gratka. Można zapisać się na specjalny obóz treningowy z uznaną trenerką. Po każdym z cykli Lewandowska wraca z bagażem nowych doświadczeń i jednocześnie historiami wartymi opowiedzenia. Jak przyznała, teraz nie może się już doczekać edycji majowej. Do całego poruszającego opisu dodała zdjęcie, na którym rozciągnięta podnosi wysoko nogę w kopnięciu. Obrazek ten swoją funkcję spełnił i na pewno przyciągnął uwagę.

Nagrali Lewandowskiego, a ten krzyczał z całej siły! Nagranie stało się wielkim hitem, fani w euforii!

Lewandowska porusza Polki

Słowa Anny Lewandowskiej trafiły na podatny grunt. Po raz kolejny znana trenerka fitness poruszyła Polki i zagrzała je do walki o siebie. W komentarzach posypały się pochwały, pozytywne recenzje dotychczasowych obozów i zapowiedzi uczestnictwa w następnych edycjach. Sama Lewandowska o całym przedsięwzięciu napisała dość sporo. "Obóz Camp by Ann to projekt, który zajmuje szczególne miejsce w moim sercu. Tu wszystko się zaczęło. To tu zaraziłam się miłością do sportu, która trwa do dzisiaj. Każdy powrót tutaj daje mi ogromną siłę do działania!" - czytamy w pierwszych słowach internetowego wpisu.

Chwytający za serce transparent na meczu Ruch – Legia. Kibice skomentowali tragiczne wydarzenia sprzed spotkania

Poruszające historie Lewandowskiej

Każdy obóz przynosi Annie Lewandowskiej nowe doświadczenia. W wyjątkowym miejscu kształtują się na nowo charaktery jej rodaczek. "Dojo Stara Wieś - to przepiękne miejsce, z którym mam ogromną masę wspomnień. Ale to osoby, które tu przyjeżdżają tworzą je jeszcze bardziej wyjątkowym. Setki dziewczyn, niektóre kolejny raz, a wiele po raz pierwszy - przyjechały zawalczyć o siebie. Wyjeżdżając, zmieniają swoje postrzeganie na to ile są w stanie osiągnąć w tak krótkim czasie. Wspólne pokonywanie barier zbliża i jednoczy, co sprawia, że zawiązują się tu również wartościowe przyjaźnie" - napisała w dalszej części instagramowego wynurzenia partnerka Roberta Lewandowskiego.