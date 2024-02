Chwytający za serce transparent na meczu Ruch – Legia. Kibice skomentowali tragiczne wydarzenia sprzed spotkania

Ruch – Legia. Fani Ruchu wywiesili chwytający za serce transparent

Mecz Ruch Chorzów – Legia Warszawa był drugim spotkaniem otwierającym 20. kolejkę PKO BP Ekstraklasy, czyli pierwszą po zimowej przerwie. Już od początku zapowiadał się on niezwykle emocjonująco, choć sportowo te drużyny różni bardzo wiele. Przed starciem obawiano się sporych niepokojów w Chorzowie, bowiem na mecz wybrało się ponad 4 tysiące fanów, którzy mieli dorzeć m.in. specjalnymi pociągami. Legia proponowała, aby z dworca na stadion dotarli oni specjalnie podstawionymi do tego celu autobusami, ale ten plan ostatecznie się nie powiódł. Mimo to obyło się bez większych niepokojów, ale doszło do innego, niezwykle przykrego wydarzenia – jeden z kibiców Legii zmarł w drodze na spotkanie.

Policja już przed meczem potwierdziła, że jeden z kibiców Legii zasłabł w pociągu wiozącym kibiców na mecz i mimo reanimacji jego życia nie udało się uratować. To nie umknęło uwadze fanom Ruchu Chorzów, którzy potrafili w tej sytuacji wznieść się ponad klubowe podziały i naprędce stworzyli transparent, który zawisł na jednej z trybun. – Chociaż na ulicy nam nie po drodze, świeć nad jego duszą Panie Boże – napisano na transparencie, oddając tym samym hołd zmarłemu kibicowi. Ostatecznie spotkanie wygrała Legia 1:0. Umocniło ją to w czubie tabeli, natomiast Ruch oddala się od utrzymania.