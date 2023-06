Samochód Cristiano Ronaldo zastopowany w drodze! Aż wyszedł z auta, a potem stało się to! [WIDEO]

Pochodzący z USA 18-letni IShowSpeed nigdy nie krył uwielbienia dla swego idola. Nagrany przez niego teledysk „Ronaldo [SEWEY]” doczekał się 33 mln odsłon, a sam nastolatek w wielu innych utworach pojawia się w charakterystycznej koszulce reprezentacji Portugalii. Parokrotnie szukał też możliwości obejrzenia jego występu na żywo, a przede wszystkim – spotkania „face to face” z CR7. I wreszcie się udało!

IshowSpeed w sobotni wieczór wybrał się na Estadio da Luz, gdzie Portugalczycy w meczu eliminacji EURO 2024 podejmowali Bośnię i Hercegowinę. Gospodarze wygrali 3:0, a sam Ronaldo – który we wcześniejszych dwóch grach eliminacyjnych zdobył cztery gole – tym razem do siatki ekipy z Bałkanów nie trafił. W niczym nie zmieniło to jednak uczuć jutubera do idola.

Po końcowym gwizdku udało mu się z trybun przedostać na murawę, gdzie najpierw padł do stóp CR7, potem wyściskał go, uniósł w powietrze, a wreszcie – wymachując portugalską flagą – skutecznie umknął pościgowi służb porządkowych.

⚽️🚨 FLASH - Le Streamer iShowSpeed a enfin rencontré CR7 ! 🤯 pic.twitter.com/pAjJV6JZJN— TwittosInfos (@TwittosInfos) June 17, 2023

Nie był to jednak koniec atrakcji dla 18-latka tego wieczoru. Po spotkaniu pojawił się on w podziemnym garażu lizbońskiego stadionu, gdzie spotkał się z Rafael Leão. Panowie wcześniej rozmawiali ze sobą w sieci, teraz gwiazdor AC Milan pomógł nastolatkowi w kontakcie z jego idolem. To on zatrzymał auto, którym CR7 wyjeżdżał z obiektu. Ronaldo wysiadł z samochodu, a potem – co widać na filmie, który w ciągu 12 godzin obejrzało 12 mln osób – serdecznie wyściskał się z IshowSpeed. Tenże jeszcze przez wiele kolejnych minut nie był w stanie ukryć ekscytacji – łącznie ze strumieniem łez – ze spotkania z portugalskim gwiazdorem.

Do tego momentu film - możesz go zobaczyć poniżej - zebrał już prawie 50 tysięcy komentarzy. Zdecydowana większość to gratulacje dla jutubera za jego determinację i nieustępliwość w realizacji marzenia.