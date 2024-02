Seksowna dziennikarka podzieliła się tą radosną nowiną z fanami! Partnerka Lorisa Kariusa nie mogła się powstrzymać, wyjątkowy dzień

Marcin Najman wparował do ringu i zaczęła się zadyma. Szokujące sceny na gali! Co tam się wydarzyło?

Diletta Leotta bez wątpienia może uznać 2023 rok do jednych z najpiękniejszych w życiu. Słynna dziennikarka sportowa 16 sierpnia po raz pierwszy została mamą. Aria przyszła na świat tego samego dnia, co jej matka i od razu wlała mnóstwo szczęścia w życie Leotty i jej partnera, Lorisa Kariusa. Niemiecki bramkarz zapisał się w pamięci kibiców fatalnym występem w finale Ligi Mistrzów Liverpool - Real Madryt w 2018 roku. Były bramkarz "The Reds" ma powody do radości za sprawą tego, że jego partnerką jest najseksowniejsza dziennikarka na świecie.

Diletta Leotta powiedziała tak! Wielki dzień w życiu dziennikarki sportowej i Lorisa Kariusa

Leotta często udziela się w mediach społecznościowych, na pewno jest to spowodowane liczbą jej obserwujących - 9 mln osób! Dziennikarka sportowa kilka dni temu przekazała świetną nowinę, były bramkarz Liverpoolu oświadczył się. - Powiedziałam tak! Zwlekałam z tym kilka miesięcy, ponieważ Loris i ja chcieliśmy przeżyć jak najwięcej emocji związanych z narodzinami Arii, ale teraz jesteśmy gotowi poświęcić się naszemu nowemu wielkiemu celowi razem, jako rodzina! Znasz powiedzenie "Kiedy jesteś szczęśliwy, zrób to", w momencie załączonym na tych zdjęciach byłam najszczęśliwszą kobietą na świecie, z Lorisem i z Arią, która wkrótce po tej chwili pojawiła się na świecie" - przekazała szczęśliwa dziennikarka.