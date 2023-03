Skoki jutro O której godzinie skoki w niedzielę 12.03.2023 Raw Air O której skoki narciarskie jutro niedziela 12 marca 2023 Oslo

Skoki narciarskie jutro to prolog i drugi konkurs indywidualny w Oslo, ciąg dalszy rywalizacji w cyklu Raw Air, w którym w niedzielę 12.03.2023 zostaną rozegrane trzy serie. To dziesięciodniowa impreza z jednym zaledwie dniem przerwy. Sześć konkursów, sześć kwalifikacji, a finał na skoczni do lotów. Tak intensywnej rywalizacji nie ma nawet Turniej Czterech Skoczni. Po raz szósty odbywa się turniej skoków narciarskich Raw Air w Norwegii.

Sezon skoków narciarskich potrwa jeszcze cztery tygodnie. Czy Dawid Kubacki rzuci jeszcze wyzwanie Norwegowi Halvorowi Egnerowi Granerudowi w wyścigu o Kryształową Kulę? Strata Polaka są już spora, ale wczoraj znów pokazał, że jego forma idzie do góry. Kubacki wygrał prolog w Oslo otwierający rywalizację w cyklu Raw Air. Tym samym objął prowadzenie w klasyfikacji norweskiego cyklu. O jego intensywności i porównaniu z noworoczną imprezą w Niemczech i Austrii „Super Express” rozmawiał z Apoloniuszem Tajnerem. - Nie ma przesady w takiej intensywności - zapewnia były prezes PZN i były trener kadry narodowej. - Tym bardziej, że mniej „gęste” były niedawne mistrzostwa świata w Planicy, a po nich nastąpiło kilka dni przerwy. A poza tym skoczkowie lubią taki tryb w sezonie: kwalifikacja, konkurs i przejazd na inny obiekt. Tylko trzeba być dobrze przygotowanym motorycznie do sezonu, żeby wytrzymać do końca. Nasi skoczkowie są dobrze przygotowani i mają już za sobą słabszy okres, który trwał od TCS do mistrzostw świata - dodał Tajner.

PŚ Oslo Niedziela, 12.03.2023

11:15 - Prolog (kwalifikacje)

16:30 - Pierwsza seria konkursowa

Dziesięć dni rywalizacji (10-19 marca), sześć serii kwalifikacyjnych i sześć konkursów zaliczanych jednocześnie do Pucharu Świata. Osiemnaście skoków, które stworzą ostateczną klasyfikację turnieju. Rozgrywka rozpocznie się w najbliższy piątek w Oslo na olimpijskim obiekcie Holmenkollbakken (K120). Konkursy w sobotę i niedzielę. Potem zawodnicy bez dnia przerwy podejmą rywalizację w Lillehammer (K123) - od poniedziałku do środy 15 marca. A ostateczny akt dokona się na największej skoczni świata, mamucie w Vikersund (K200) - od 17 do 19 marca.

Dwaj skoczkowie wygrali turniej dwukrotnie w poprzednich pięciu edycjach: Austriak Stefan Kraft (2017 i 2022) i Kamil Stoch (2018 i 2020). Tego lauru nie ma jeszcze w kolekcji Dawid Kubacki. W trakcie Raw Air będzie obchodził 33. urodziny. Zwycięstwo byłoby świetnym prezentem. Kurz po mistrzostwach świata w Planicy nie zdążył opaść, a przed skoczkami już prolog w Oslo, który rozpocznie szóstą edycję Raw Air. Rywalizacja toczy się o duże pieniądze. Premia dla zwycięzcy Raw Air robi wrażenie.

Cykl Raw Air liczy w sumie 18 punktowanych skoków do klasyfikacji Raw Air 2023. – To z pewnością najtrudniejszy moment sezonu dla nas wszystkich, wracamy do Norwegii i walczymy dalej. Na pewno będę lepszy podczas Raw Air – powiedział nam Halvor Egner Granerud, który z Planicy przywiózł dwa srebrne medale (w mikście i konkursie drużynowym). Norweski maraton rozpoczyna się w Oslo, w poniedziałek przeniesie się do Lillehammer, a zakończy się weekendem z lotami w Vikersund. – Z trudnych mistrzostw świata wróciliśmy z dwoma medalami, a problemów było sporo. Dawid Kubacki męczył się z plecami. Doszło przeziębienie Piotra Żyły. Jestem dumny z tych chłopaków – dodał Thomas Thurnbichler, trener polskich skoczków wierzy, że jego podopieczni będą kontynuować tą dobrą formę również w Norwegii.

Na niedzielę 12 marca 2023 zaplanowano prolog (kwalifikacje) i drugi konkurs indywidualny w Oslo. Zatem trzy serie zaliczane do klasyfikacji generalnej Raw Air. Początek prologu o godzinie 11.15. Początek pierwszej serii konkursu PŚ o godzinie 16.30. Transmisja TV na TVN, Eurosporcie 1 i w Playerze.