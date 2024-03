i Autor: Instagram/Alexandra Botez Alexandra Botez

Sam zobacz

Ta szachowa mistrzyni rozgrzewa nie tylko szachownicę. Na jej widok można pomylić króla z hetmanem. Wzdychają do niej miliony

Grzegorz Kuś 13:01 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

W Polsce szachy mają wieloletnią tradycję, ale przez długi okres kojarzyły się wyłącznie z geniuszami i arcymistrzami. W ostatnich latach wróciły jednak do łask na całym świecie, a duże znaczenie dla popularyzacji tej królewskiej gry ma m.in. Alexandra Botez. Szachowa mistrzyni należy obecnie do grona najpopularniejszych szachistów, choć umiejętnościami nie może równać się z najlepszymi. Wzdychają jednak do niej miliony fanów, którzy na jej widok potrafią pomylić króla z hetmanem!