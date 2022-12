Tak brzmiały słowa Pelego po śmierci Maradony. Kiedy to przeczytasz, nie będziesz mógł powstrzymać łez

Pele PRZYCZYNY ŚMIERCI Na co zmarł Pele? Potworna choroba przyczyną śmierci legendy

To zdjęcie córki Pele rozrywa serce. Pierwsze słowa po śmierci legendy, trudno powstrzymać łzy

Odejście Pelego było wielkim wstrząsem dla piłkarskiego świata, który musiał pożegnać swoją legendę. Trzeba przyznać, że podobnym szokiem dla świata, jak odejście Brazylijczyka, była przed dwoma laty śmierć Diego Maradony, który tak jak Brazylijczyk, nazywany był przez lata jednym z największych piłkarzy w historii. "Eurosport" z powodu śmierci trzykrotnego mistrza świata z reprezentacją Canarinhos pożegnał piłkarza i wspomniał jego reakcję, gdy ten dowiedział się o śmierci mistrza świata z 1986 roku. Kiedy przeczytasz te słowa, nie będziesz mógł ukryć wzruszenia.

Wspomnieli słowa Pelego po śmierci Maradony. Łza może polecieć po policzku

Odejście Diego Maradony w 2020 roku było bardzo podobnym wstrząsem dla całego piłkarskiego świata, porównywalnym do tego, co wydarzyło się wczoraj, po śmierci Pelego. Gdy były kapitan reprezentacji Albicelestes odszedł, wtedy to Pele wypowiedział bardzo mocne słowa, które obiły się echem w całym świecie. Z powodu śmierci króla futbolu, "Eurosport" przypomniał je.

- Mam nadzieję, że kiedyś zagramy razem w niebie - powiedział Pele po odejściu Diego Maradony.