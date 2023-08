Tak wyglądała największa e-sportowa impreza tego lata. Wielki turniej z influencerami i moc atrakcji

Finał „Lekkoatletycznych Nadziei Olimpijskich” już za chwilę. Skrzyszowska: To ważne, by każde dziecko spróbowało sportu

Pierwszego dnia królował Summer Draft Cup, czy unikatowy turniej z influencerami, profesjonalnymi zawodnikami i przedstawicielami społeczności. Fani, którzy przybyli na plaże mogli oglądać rozgrywki o niestandardowym formacie, z elementami rozrywki i ciągle zmieniającymi się regułami gry.

ZOBACZ: Jak dobrze znasz reprezentację Polski?! Sprawdź się w specjalnym quizie. 7/10 to minimum dla fana polskiej piłki!

Sobota i niedziela wypełnione były już zmaganiami CS:GO. W turnieju głównym w Gdańsku zobaczyliśmy cztery międzynarodowe drużyny z przedstawicielami 10 narodowości. Najlepiej intensywność rywalizacji wytrzymała Pompa Team, która po niezwykle emocjonującym finale pokonała Dynamo Eclot 2:1, zgarniając tytuł mistrza trzeciej edycji i 10 tysięcy dolarów nagrody głównej.

Ciekawie było też w showmeczach Monte Snack ALL-STAR PLE, czyli finałowym etapie akcji, która przez trzy ostatnie miesiące dostarczała społeczności esportowej elementów niestandardowego contentu, wyzwań esportowych i dobrej zabawy. Gwiazdy Polskiej Ligi Esportowej i Monte Snack najpierw zagrały z międzynarodową drużyną gwiazd, a następnie z najlepszymi uczestnikami challenge’ów. Wszystko to w niestandardowej formule ubarwione dużą ilością dobrej zabawy.

“PGE Superpuchar PLE to event unikalny w skali światowej i o niepowtarzalnym, plażowym klimacie. Z roku na rok wspólnie z Polską Grupą Energetyczną staramy się go rozwijać o nowe elementy i tym razem też tak było. Gamingowe i esportowe emocje połączyliśmy z aktywnością fizyczną, wakacyjnym luzem i pożegnaniem wakacji. Cieszymy się niesamowicie z liczby pozytywnych wiadomości, jakie do nas spływają od gości i uczestników. To jest nasza esportowa, wakacyjna pocztówka wysłana do całego świata” - mówi Paweł Kowalczyk, Prezes Zarządu Polskiej Ligi Esportowej.

ZOBACZ: Kewin Komar zabrał głos w sprawie afery. Opowiedział o ataku, jasne stanowisko

Oprócz rozgrywek esportowych na plaży w Gdańsku, goście mogli wziąć udział w strefie szachowej prowadzonej przez Michała Kanarkiewicza, warsztatach edukacyjnych przygotowanych przez Fundację Sportu Pozytywnego, wypłynąć na wirtualny rejs na stoisku Polskiego Związku Żeglarskiego, spróbować produktów Monte Snack i sprawdzić się w sportowych wyzwaniach na torze przeszkód od G2A, czy na strefie AWF-u Biała Podlaska. Partnerami eventu byli: PGE Polska Grupa Energetyczna, G2A, Lech Free, Superbet, Dott, Monte Snack, Endorfy, Diablo Chairs, Red Bull oraz acegear.pl.