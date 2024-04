Tak żona potraktowała legendę reprezentacji. Rozdarła mu serce na milion kawałków. Powód rozstania brzmi jak nieśmieszny żart

Kaka, a dokładniej Ricardo Izecson dos Santos Leite to jedna z największych gwiazd w światowej piłce nożnej. Brazylijczyk karierę seniorską rozpoczął w Sao Paulo. Po dwóch latach AC Milan sprowadził pomocnika do siebie, gdzie spędził 6 lat, wystąpił we włoskiej ekipie w 193 spotkaniach, wpisując się 70 razy na listę strzelców. Następnie utalentowany piłkarz przeniósł się na Santiago Bernabeu, po czterech latach ponownie zagrał w ekipie "Rossoneri" przez jeden sezon. Ostatnie trzy lata kariery Brazylijczyka to pobyt w amerykańskiej lidze MLS oraz krótki epizod w Sao Paulo.

Kaka w całej karierze zdobył m.in. Złotą Piłkę (2007 rok), mistrzostwo świata w 2002 roku.

🇧🇷| Kaka's ex wife revealed the reason she divorced him was because he was TOO PERFECT of a husband."Kaka never betrayed me, he treated me well, he gave me a wonderful family, but I was not happy, something was missing. The problem was, he was too perfect for me" pic.twitter.com/yK5aVp4Jjr— Football Factly (@FootballFactly) April 13, 2024

Była żona legendarnego piłkarza powiedziała o tym wprost! Dziwne wytłumaczenie

Kaka po zakończeniu kariery piłkarskiej nie odszedł od sportu, prowadzi intensywny tryb życia i jest w ciągłym treningu. Ponadto legendarny zawodnik może się w pełni poświęcić rodzinie. W mediach społecznościowych chwali się dość często ujęciami z aktualną żoną - Caroliną Dias, z którą doczekał się dwójki dzieci. Wcześniej 41-latek był związany z Caroline Celico, jednak po 10 latach małżeństwa doszło do rozwodu. Kobieta postanowiła wypowiedzieć się na antenie "Tete A Theo", dlaczego doszło do rozstania.

- Nigdy mnie nie zdradził, dobrze mnie traktował. Dał mi wspaniałą rodzinę, ale nie byłam szczęśliwa. Problem polegał na tym, że był dla mnie zbyt idealny. Cały czas czegoś mi brakowało - zdradziła była żona Brazylijczyka.