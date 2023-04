Takiego Zbigniewa Bońka jeszcze nie widzieliście. Wyszedł jego nieznany talent, zrobił to dla swoich wnuków!

Tyle zarabiał Mariusz Pudzianowski jako strongman. Przenosiny do KSW były dla niego złotym strzałem!

Zbigniew Boniek postanowil pochwalić się nieznanym talentem. Tego nie wiedział o nim nikt!

Zbigniew Boniek w historii polskiego sportu zapisał się jako wybitny piłkarz, który odnosił wielkie sukcesy z reprezentacją Polski, ale także z Widzewem Łódź i Juventusem Turyn. Po latach swojej niezwykłej kariery piłkarskiej, sportowiec został trenerem kadry i szefem PZPN. Okazuje się jednak, że nie samą piłką nożną Boniek żyje, a wyraz temu dał w swoim najnowszym nagraniu zamieszczonym na mediach społecznościowych. W bardzo ciekawych ruchach, były piłkarz zaprezentował swoje umiejętności taneczne i zrobił to, jak sam twierdzi, wyłącznie dla swoich wnuków. Miejmy nadzieję, że najbliżsi członkowie rodziny legendy polskiej kadry docenią jego ruchy!

Co się nie robi dla wnuków 😜😜👍 pic.twitter.com/vqXpxri67R— Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) April 14, 2023