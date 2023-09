Ten jeden dzień Otylia Jędrzejczak zapamiętała na zawsze. Wszystko się zmieniło 19 lat temu

Brutalny faul Cristiano Ronaldo na bramkarzu rywali. To mogło zakończyć się wielką tragedią, kompletny brak wyobraźni

Otylia Jędrzejczak na początku XXI wieku była prawdziwą idolką milionów Polaków. Nie jest wielką tajemnicą, że wielu fanów interesuje się sportem głównie przy okazji wielkich imprez, a szczególnie w dyscyplinach takich jak pływanie. Do pojawienia się Jędrzejczak nie mieliśmy wielkich, przełomowych sukcesów na igrzyskach olimpijskich w tej materii. Jednak jej wielka forma sprawiła, że rodacy pokochali basen i tłumnie zaczęli korzystać z pływalni. Młodzi marzyli, że powtórzą wyczyny idolki. Jednak ta została w pamięci wielu jako ta najwybitniejsza i zapewne przez wiele lat jeszcze nic się nie zmieni. Choć od największych sukcesów minęło już sporo czasu, to ostatnio była okazja, by powspominać ten, który zmienił wszystko.

Przemysław Babiarz musiał czytać o sobie obrzydliwe komentarze. Wylew okropnego hejtu. Zaważyła jedna sytuacja

Otylia Jędrzejczak o dniu sprzed 19 lat

Znana w całym kraju była pływaczka chętnie korzysta dziś z mediów społecznościowych. Dzięki aktywności na Instagramie może dbać o kontakt z fanami. W czasach jej największych sukcesów takich możliwości nie było. Być może jej popularność byłaby jeszcze większa. Nie zmienia to faktu, że jej niedawny wpis w sieci trafił i tak do tysięcy internautów, którzy mogli przekonać się, jak wspaniale dla samej zainteresowanej smakował złoty medal igrzysk olimpijskich w Atenach w 2004 roku.

Przerażająca śmierć 26-letniej reprezentantki kraju. Szczegóły wypadku są wstrząsające, serce krwawi od tych słów

Wielkie wspomnienia Otylii Jędrzejczak

To nie było tak, że wpis w internecie pojawił się bez przyczyny. Otylia Jędrzejczak medal i tekst zaprezentowała dokładnie 18 sierpnia - w dokładną rocznicę swojego sukcesu. "18.08.2004 na stałe zapisał się na kartce z kalendarza mojego życia. 19 lat temu dotknęłam ściany i wpłynęłam na wyżyny zdobywając pierwszy w historii złoty medal olimpijski w pływaniu. Ahhh jak te lata płyną" - napisała była pływaczka, która dzisiaj świetnie czuje się w roli pani domu i wychowuje ukochane dziecko.