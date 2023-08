To była najlepsza uniwersjada w historii. Polacy wracają do domu z medalami

– Nikt się nie spodziewał takiego wyniku, ale pewnie wszyscy po cichu liczyliśmy, że to będzie dobra uniwersjada i wszyscy jesteśmy szczęśliwi, bo atmosfera jest wyśmienita. Więcej, niż trzydzieści procent naszych zawodniczek i zawodników wraca do kraju z medalami, więc to na pewno jest znakomity wynik. Mamy wiele rekordów życiowych, są rekordy uniwersjady, jest kwalifikacja olimpijska, więc to pokazuje, że rywalizacja stała naprawdę na wysokim poziomie – mówi szef polskiej misji uniwersjadowej, sekretarz generalny Akademickiego Związku Sportowego Dariusz Piekut.

31. Letnia Uniwersjada w Chengdu rozpoczęła się 28 lipca. Pierwszy medal dla biało-czerwonych wywalczył strzelec Oskar Miliwek, a ostatni polscy siatkarze. Biało-czerwoni zajęli piąte miejsce w klasyfikacji medalowej, przegrywając tylko z Chinami, Japonią, Koreą Południową i Włochami.

Po drodze biało-czerwoni zdobyli też setny w historii startów w letnich uniwersjadach złoty medal, który wywalczyła Nikola Horowska, a na sam koniec siatkarze zdobyli srebro, które jest czterechsetnym polskim medalem na letnich uniwersjadach.

– Myślę, że Chengdu przejdzie do historii z wielu powodów, bo to była świetnie zorganizowana uniwersjada. Oczywiście, jest jakieś tego tło, ale jeśli chodzi o starty, organizację zawodów, obiekty, warunki, logistykę to organizatorzy absolutnie podnieśli poprzeczkę bardzo wysoko – dodaje Piekut.

Warto podkreślić, że to druga uniwersjada w 2023 roku, w której polscy sportowcy spisali się tak dobrze. W styczniu w Lake Placid rywalizowali sportowcy w dyscyplinach zimowych, a biało-czerwoni też spisali się wyśmienicie zdobywając siedemnaście medali.

– W Lake Placid mieliśmy piąte miejsce w klasyfikacji medalowej i teraz też mamy piąte. W letniej uniwersjadzie na piątym miejscu chyba nigdy nie byliśmy. Wydaje mi się, że to trochę jeszcze efekt pandemicznej przerwy, tęsknoty za startami i głodem zwycięstwa. Ale także na pewno dobrej myśli szkoleniowej, bo trzeba przyznać, że rzeczywiście mamy dobre wyniki. Będziemy pracować, żeby za dwa lata pobić ten rekord, choć będzie to na pewno bardzo trudne. Mogę zapewnić, że my jako Akademicki Związek Sportowy zrobimy wszystko, by ta Akademicka Reprezentacja Polski wypadała jak najlepiej – powiedział Dariusz Piekut.

Start biało-czerwonych w 31. Letniej Uniwersjadzie w Chengdu wsparły m.in. sponsor główny Akademickiego Związku Sportowego PZU S.A., a także Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. Polacy zdobyli w Chengdu czterdzieści trzy medale! To wynik bez precedensu w historii, bo do tej pory najbardziej medalodajną uniwersjadą były igrzyska w Kazaniu w 2013 roku.

Polacy mają na swoim koncie aż 15 złotych medali – wywalczyli je pływacy: Kamil Sieradzki, Dominik Dudys, Mateusz Chowaniec i Jakub Kraska (sztafeta 4×100 metrów stylem dowolnym), indywidualnie po dwa Kamil Sieradzki (200 metrów stylem dowolnym i 100 metrów stylem dowolnym) i Adela Piskorska (100 metrów stylem grzbietowym i 50 metrów stylem grzbietowym) oraz Jakub Majerski (100 metrów stylem motylkowym), lekkoatleci: dwa Nikola Horowska (skok w dal i bieg na 200 metrów), Oskar Stachnik (rzut dyskiem), Konrad Bukowiecki (pchnięcie kulą), sztafeta 4x400 metrów (Karolina Łozowska, Weronika Bartnowska, Margarita Koczanowa i Aleksandra Formella) i Maciej Wyderka (800 metrów) i wioślarze: Barbara Streng, Katarzyna Duda, Jakub Woźniak, Kajetan Szewczyk (czwórka podwójna mix), Bartosz Bartkowski i Krzysztof Kasparek (dwójka) oraz Zuzanna Jasińska (jedynka).

W dorobku biało-czerwonych jest też 16 srebrnych medali, które zdobyli lekkoatleci: Magdalena Bokun (skok w dal), Szymon Mazur (pchnięcie kulą), Marlena Granaszewska (bieg na 200 metrów), Cyprian Mrzygłód (rzut oszczepem), Marlena Granaszewska, Monika Romaszko, Paulina Paluch i Nikola Horowska (sztafeta kobiet 4x100 m) oraz Adam Łukomski, Patryk Grzegorzewicz, Daniel Sołtysiak i Mateusz Rzeźniczak (sztafeta mężczyzn 4x400 metrów), pływacy: Jakub Majerski (50 metrów stylem motylkowym), Jan Kałusowski (100 metrów stylem klasycznym), Dominika Sztandera (50 metrów stylem klasycznym), Dominika Sztandera, Kornelia Fiedkiewicz, Kacper Stokowski i Jakub Majerski (sztafeta 4×100 metrów stylem zmiennym), Adrian Jaśkiewicz (100 metrów stylem motylkowym), Paulina Peda (50 metrów stylem grzbietowym) i Adela Piskorska, Dominika Sztandera, Paulina Peda i Kornelia Fiedkiewicz (sztafeta 4x100 metrów stylem zmiennym) oraz wioślarze: Katarzyna Boruch, Martyna Jankowska, Izabela Pawlak i Anna Potrzuska (czwórka) oraz Paulina Chrzanowska i Izabela Gałek (dwójka), a także reprezentacja siatkarzy.

Stan posiadania biało-czerwonych uzupełnia 12 brązowych krążków. Mają je w swoim dorobku strzelec Oskar Miliwek (pistolet szybkostrzelny 25 metrów), taekwondzistki Patrycja Adamkiewicz (kat. -57kg), oraz Aleksandra Kowalczuk, Patrycja Adamkiewicz, Julia Sereda i Łucja Oleszczuk (drużynowo), judoka Kacper Szczurowski (kat. +100kg), pływacy Dominika Sztandera (100 metrów stylem klasycznym) i Mateusz Chowaniec (100 metrów stylem dowolnym), szermierz Jan Jurkiewicz (floret), lekkoatleci: Dawid Piłat (rzut młotem), Aleksandra Śmiech (rzut młotem), Adrianna Laskowska (trójskok) i Krzysztof Kiljan (bieg na 110 metrów przez płotki), a także drużyna siatkarek.

Kolejne uniwersjady odbędą się w 2025 roku – zimowa w dniach 13-23 stycznia w Turynie, a letnia w dniach 16-27 lipca w niemieckim zespole miast Ren-Ruhra, który obejmuje Düsseldorf, Kolonię, Dortmund, Mönchengladbach, Essen, Duisburg, Bochum i Wuppertal.