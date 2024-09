To już jest wojna! Minister Nitras kontra prezes Piesiewicz, skarbówka wkroczyła do PKOl

– Otrzymaliśmy informację o rozpoczęciu kontroli w zakresie prawidłowości naliczenia podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług – stwierdziła rzeczniczka PKOl. Z kolei Nitras na antenie radiowej Trójki powiedział: – Jest już kontrola NIK, przede wszystkim w zakresie pieniędzy przekazywanych ze spółek, prezydenta Warszawy, który jako starosta warszawski jest organem nadzoru prawnego nad prawidłowym funkcjonowaniem PKOl i od wczoraj funkcjonariusze KAS przeprowadzają bezpośrednią kontrolę w PKOl – przekazał minister sportu.

Poruszające wyznanie Aleksandry Mirosław niecały miesiąc po igrzyskach. Podjęła radykalną decyzję, mówi o bombardowaniu

Super Express w rozmowie z prezesem PKOL o igrzyskach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

My tej sprawy nie zostawimy

Jak tłumaczył, wcześniej funkcjonariusze KAS prowadzili działania przygotowawcze, analizując przepływy finansowe ze spółek i to, co się z nimi potem działo. – Kto był beneficjentem ostatecznym, czy sport, czy inne osoby, jakie osoby fizyczne i podmioty gospodarcze – tłumaczył. – My tej sprawy nie zostawimy, bo tam doszło do wielu nieprawidłowości – podkreślał Nitras.

Kochaniak-Roman natomiast... zaprzeczyła, że w PKOl trwa kontrola NIK.

– Nic mi ani nikomu w PKOl o tym nie wiadomo. Nie mamy żadnej informacji, by NIK prowadziła jakąś kontrolę, choć oczywiście ma do tego prawo i podobnie jak z innymi upoważnionymi organami będziemy współpracować – dodała.

Olimpijka z Paryża bestialsko zaatakowana przez swojego partnera. Zadał jej niewyobrażalny ból, kobieta walczy o życie

Nitras kontra Piesiewicz

Po igrzyskach olimpijskich w Paryżu szef resortu sportu i turystyki zapowiedział, że wystąpi do NIK i stołecznego ratusza o wszczęcie kontroli dot. finansów PKOl, w tym wydatkowania przez tę organizację pieniędzy z budżetu państwa i spółek Skarbu Państwa oraz w zakresie prawidłowości podejmowania decyzji dotyczących wynagrodzeń członków zarządu PKOl, na czele z prezesem Radosławem Piesiewiczem, który w przeciwieństwie do swoich poprzedników miałby nie pełnić tej funkcji społecznie.

Radosław Piesiewicz pod lupą skarbówki. Kontrola fiskusa w PKOl, mają sprawdzać zarobki prezesa

30 sierpnia prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski – korzystając z uprawnień nadzorczych wobec PKOl – wszczął postępowanie wyjaśniające. Zarząd PKOl został zobowiązany do złożenia wyjaśnień oraz przedstawienia dokumentów w zakresie zgodności działalności organizacji z przepisami prawa i postanowieniami statutu. Ewentualne dalsze działania mają być podjęte po zapoznaniu się ze stanowiskiem PKOl.