To niewiarygodne, jak wygląda Cristiano Ronaldo mimo upływu lat. Właśnie pochwalił się swą sylwetką w dniu 39. urodzin

Urodziny najbliższych dla Portugalczyka zawsze były okazją do wręczania im ekskluzywnych prezentów. Georginia Rodriguez, od niemal dekady partnerka Ronaldo i matka jego dwóch córek, niedawno pochwaliła się zegarkiem marki Jacob&Co. Otrzymała go od ukochanego na 30. urodziny, a prezent – jak ustaliła hiszpańska telewizja La Sexta – wart jest ok 100 tys. dolarów!

Najważniejszą osobą w życiu piłkarza zawsze była jednak jego mama. Maria Dolores dos Santos Aveiro urodziny obchodzi w ostatni dzień roku. Tym razem wręczenie prezentu jubilatce odbyło się w… garażu. I trudno się temu dziwić, skoro czekało na nią – obwiązane wielką czerwoną kokardą – luksusowe Porsche Cayenne.

Z opłaceniem takich upominków sam zawodnik nie ma żadnych problemów. Podpisany rok temu kontrakt z saudyjskim klubem Al-Nassr – wraz z bonusami oraz wynagrodzeniem za bycie międzynarodowym ambasadorem futbolowych ambicji tamtejszych szejków – wart jest ok. 200 mln euro rocznie!

Czy Ronaldo wart jest tych pieniędzy? W obecnym sezonie Portugalczyk w 18 jesiennych meczach Saudi Pro League strzelił dla swej drużyny 20 goli i zaliczył 9 asyst, dokładając do tego także „liczby” w azjatyckiej Lidze Mistrzów oraz krajowym „King’s Cup”. Ku rozczarowaniu właścicieli, Al-Nassr po 19. seriach gier zajmuje jednak tylko drugie miejsce w tabeli, i to ze stratą aż siedmiu punktów do lidera, Al-Hilal.

To może nieco zmącić urodzinowy nastrój jubilata, który chce wygrywać zawsze i wszystko. Z wielkim rozczarowaniem musiał ostatnio przyjąć do wiadomości, że z powodu kontuzji nie dane mu było zagrać w towarzyskim meczu przeciwko wspomnianemu na wstępie Leo Messiemu; tym bardziej, że koledzy CR7 urządzili sobie ostre strzelanie, gromiąc „Jankesów” aż 6:0!

Ronaldo nie kryje, że celem sportowym na ten rok jest dlań zdobycie mistrzostwa Europy. Jest też przekonany, że będzie mu dane za dwa lata, na boiskach Ameryki Północnej, powalczyć o tytuł mistrza świata w mundialu 2026. By potwierdzić znakomitą dyspozycję fizyczną, nie omieszkał na 39. urodziny opublikować w sieci poniższe zdjęcie, prezentujące nienaganną sylwetkę. Widok jest imponujący!