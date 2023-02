i Autor: AP Konstrukcja z kółkami olimpijskimi na igrzyskach w Tokio

Rosja przywrócona do ruchu olimpijskiego?!

To oburzające! W sprawie możliwego dopuszczenia Rosji do igrzysk MKOl krytykuje… Ukrainę!

Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie tylko nie wyklucza dopuszczenia Rosjan i Białorusinów do startu w igrzyskach w Paryżu w 2024 roku, ale ośmielił się skrytykować Ukrainę za to, że ta zapowiada bojkot olimpijskich zmagań, gdyby do tego doszło! Szef MKOl Thomas Bach posunął się nawet do stwierdzenia, że stanowisko Ukraińskiego Komitetu Olimpijskiego jest „godne skrajnego pożałowania”.