Tragiczna śmierć rosyjskiego piłkarza. Ścigał się na ulicy z prędkością 220 km/h, nie przeżył zderzenia

Do tragicznego zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek (12 maja). Według informacji portalu nova.rs, Aleksandr Karakin brał udział w ulicznym wyścigu samochodowym. Były piłkarz wyjechał na autostradę, ale przy prędkości ponad 220 kilometrów na godzinę stracił panowanie nad autem i uderzył w krawężnik. Jego auto zostało doszczętnie zniszczone, a poszkodowany trafił do szpitala w stanie krytycznym. Lekarze walczyli o jego życie przez 10 godzin, jednak nie zdołali go uratować. W piątek rano oficjalnie poinformowano o śmierci Karakina.

Tragiczna śmierć rosyjskiego piłkarza Aleksandra Karakina

Zmarły miał 32 lata. Wielu rosyjskich kibiców piłki nożnej pamiętało go z gry w moskiewskich klubach. W trakcie piłkarskiej kariery Karakin grał m.in. w Spartaku, Dinamie i FK Chimki. Był obrońcą najczęściej grającym po prawej stronie. Karierę zakończył już w 2018 roku jako zawodnik Prialit Reutov. Motoryzacja była jego drugą pasją, ale śmiertelny wypadek w wyniku nielegalnego wyścigu ulicznego nie świadczy o nim najlepiej.

Dziennikarze nova.rs podkreślają, że prawdziwym szczęściem jest brak innych ofiar. Na tej autostradzie porusza się zazwyczaj mnóstwo samochodów, a w pobliżu byli też pozostali uczestnicy wyścigu. Karakin jest jednak jedyną ofiarą, a makabrę jego wypadku najlepiej widać na zdjęciach i filmikach pokazujących doszczętnie zniszczony samochód. Jedno z takich nagrań zobaczysz poniżej:

