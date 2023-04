Transpłciowa modelka reklamuje damską kolekcję Nike. Wielka burza w komentarzach pod jej zdjęciami

Dylan Mulvaney urodziła się jako mężczyzna. Aktorka i modelka nie czuła się jednak dobrze w swoim ciele i w 2022 roku dokonała tranzycji, a o całym procesie szeroko informowała na swoim koncie na TikToku. Obecnie Dylan Mulvaney może pochwalić się niemałą popularnością – na Instagramie obserwuje ją 1,7 mln osób, natomiast na TikToku to niemal 11 mln! Na oferty współpracy narzekać nie może i niedawno na swoim profilu na Instagramie zaprezentowała kolejne – z firmą Bud Light, producentem piwa, a teraz także z Nike. Obie współprace wywołały niemałe emocje.

Nike nie przestraszyło się burzy po współpracy Dylan Mulvaney z Bud Light

Pod informacją o współpracy transpłciowej modelki z producentem piwa pojawiło się wiele hejtu skierowanego w Dylan. Nike nie przestraszyło się jednak takiej reakcji i zaprosiło ją do współpracy, w której Mulvaney reklamuje kobiecy strój do treningów. – Na chwilę w domu gdzie mogę poćwiczyć w wygodnym stroju do treningów od Nike, najnowszych legginsach Zenvy i staniku Alate! Są tak wygodne i miękkie, idealne do ćwiczeń i chodzenia na co dzień – napisała Dylan pod zdjęciami w strojach od Nike. Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy, które były skrajnie podzielone – wiele osób wspiera Dylan i cieszy się, że tak wielka firma wsparła aktywistkę, inni natomiast są oburzeni, że transpłciowa kobieta reklamuje kobiecą kolekcję odzieży.