Wielka kasa

Tyle zarabiał Mariusz Pudzianowski jako strongman. Przenosiny do KSW były dla niego złotym strzałem!

Bartosz Olszewski 16:13

Mariusz Pudzianowski szykuje się do kolejnej wielkiej walki w organizacji KSW. Przez kilkanaście lat walk dla największej federacji MMA w Polsce i czołowej w Europie zarobił fortunę. Nie zgadniecie, ile zarabiał za tytuł mistrza świata w strongmanach. Jak na tamte czasy była to naprawdę duża kasa. Dziś jednak przekonał się, że przenosiny do KSW były jego złotym strzałem.