Mariusz Pudzianowski nie mógł odpuścić tej tradycji. Rozległo się szczekanie wniebogłosy, nie mógł się odgonić

Bez dwóch zdań Mariusz Pudzianowski to jeden z tych gwiazdorów, którzy w świecie mediów społecznościowych czują się jak ryba w wodzie. Najbliższy rywal Artura Szpilka na gali XTB KSW Colosseum 2 doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest odpowiednie prowadzenie swoich social mediów oraz, że dzięki temu może być on jeszcze bliżej swoich wiernych fanów. Co rusz pokazuje im więc kolejne rzeczy ze swojego życia i nie inaczej było podczas tegorocznych świąt wielkanocnych. W Śmigus-dyngus postanowił dopełnić tradycji i udał się do swoich dwóch psiaków.

Mariusz Pudzianowski śmiał się w najlepsze, kiedy rozległo się głośne szczekanie. Nie odpuścił wielkanocnej tradycji

"Pudzian" potwierdził, że traktuje swoje pupile jak członków rodziny, a co za tym idzie, musiały one zostać oblane wodą w tym szczególnym dniu w roku. Dwa owczarki niemieckie znajdujące się u Mariusza Pudzianowskiego miały niezwykłą frajdę z niespodzianki przyszykowanej przez ich pana, przez co natychmiast rozległo się szczekanie wniebogłosy.

Na potwierdzenie tego, jak pupile gwiazdora federacji KSW były zachwycone z lanego poniedziałku, gdy tylko Mariusz Pudzianowski przestał polewać je wodą, te natychmiast domagały się kontynuacji, podchodząc pod ręce swojego właściciela. Wtedy Pudzianowskiemu zostało już tylko śmiać się w najlepsze. - Poniedziałek wielkanocny!! Moje pieseły też mają Wielkanoc- michy pełne ale tradycja ich tez obowiązuje - napisał na Facebooku "Pudzian".