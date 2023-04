Mariusz Pudzianowski tak wypowiedział się o kobietach. Bardzo go to niepokoiło, zdobył się na pełną szczerość

Mariusz Pudzianowski mimo 46 lat na karku ani myśli zakończyć sportowej kariery. Zawodnik z Białej Rawskiej wciąż jest w fenomenalnej dyspozycji, co pokazywał na wielu galach KSW. Co więcej, stał się jedną z legend tej federacji, co mówi samo za siebie. Już niebawem stoczy kolejną walkę, a jego rywalem podczas XTB KSW Colosseum II będzie Artur Szpilka. Na ten pojedynek czekają już tysiące kibiców i na PGE Narodowym na początku czerwca powinno dziać się dużo. Ze względu na świetne wyniki sportowe, mnóstwo kibiców zainteresowanych jest również jego życiem prywatnym. W tej kwestii Pudzianowski bywa jednak bardzo powściągliwy i nie zabiera zbyt często głosu.

Kibicom mogły opaść szczęki po tym nagraniu Mameda Khalidova. W te obrazki aż trudno uwierzyć, niebywałe sceny

Mariusz Pudzianowski i kobiety

Kibiców interesuje przede wszystkim temat życia uczuciowego Pudzianowskiego, bo od dawna nie pokazywał się u boku żadnej kobiety. Kilka lat temu w rozmowie z Blanką Lipińską "Pudzian" stwierdził, że nie zamierza epatować ewentualnym związkiem. - To, że nie pokazuję nikogo publicznie, nie oznacza, że nie jestem sam. Powiem w ten sposób: jestem sam, ale nie samotny, a moje życie prywatne jest tylko dla mnie. Nie wszystko muszę pokazywać i dawać na użytek publiczny. Wiem, że każdego ciekawi, co Mariusz Pudzianowski robi prywatnie... Nie wszystko jest na sprzedaż - powiedział Pudzianowski.

To, co stało się z Jackiem Wójcikiem z Królowych Życia, to prawdziwy szok. Kolejny raz szczęka opadła

Pudzianowski i związki

W jeszcze wcześniejszym wywiadzie dla "Sukcesu" zdradził, co go najbardziej niepokoi w kwestii związanej z kobietami i związkami. - Nie wiem, czy kiedykolwiek będzie w moim życiu kobieta. Dręczy mnie w tej kwestii niepokój. Czy ktoś chce być ze mną dlatego, że faktycznie lubi mnie, Mariusza, czy dlatego, że jestem Pudzian? (...) Jak już się parę razy człowiek naciął, to za kolejnym razem dmucha na zimne... Cóż, trudno... - przyznał szczerze zawodnik KSW.