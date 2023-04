To, co stało się z Jackiem Wójcikiem z Królowych Życia, to prawdziwy szok. Kolejny raz szczęka opadła

Jacek Wójcik to bohater "Królowych Życia" TTV, która nie ma wielu tajemnic przed widzami. Przez lata udziału w show u boku Dagmary Kaźmierskiej potężnie zbudowany mężczyzna opowiedział chyba o całym swoim życiu. Wielu fanom zaimponował sportową przeszłością. W młodości Jacek Wójcik zajmował się m.in. kulturystyką czy podnoszeniem ciężarów. Regularnie brał udział w zawodach i mógł się pochwalić pewnymi sukcesami. Jakiś czas temu postanowił do wycisku na siłowni dorzucić trochę ćwiczeń tlenowych. Filmiki z treningu okazały się prawdziwym hitem, a teraz poszedł o krok dalej i znowu zmienił dyscyplinę. Wskakując na arenę zapomniał o całym świecie i wyglądał jak nastolatek. Choć mijają lata, to Jacek Wójcik wciąż imponuje swoją radością życia i sprawnością fizyczną.

Ostry wycisk Jacka Wójcika

Jacek Wójcik z show "Królowe Życia" tym razem postanowił połączyć dwie dyscypliny jednocześnie. Udał się na trampoliny. Każdy kto kiedykolwiek próbował takiego treningu, doskonale wie ile energii potrzeba, by choćby przez kilkadziesiąt minut fikać na tym sprzęcie. Co ciekawe sam Wójcik do skoków i fikołków dorzucił jeszcze... koszykówkę! Pełny energii atletyczny mężczyzna raz po raz wybijał się do kosza i choć ciężko sapał, to nie przestawał próbować. Młodzi widzowie mogli poczuć się zazdrośni!

Fani zagrzewają Jacka Wójcika

Choć Jacek Wójcik zaskoczył wielu, to szybko przerodziło się to w motywację dla idola. W komentarzach na Instagramie obserwujący zamieścili wiele pozytywnych opinii. "Super, jest moc tylko tak dalej. Jacuś trenuj może będziesz mistrzem kiedyś" - czytamy w jednej z opinii. "W życiu trzeba się bawić, nieważne ile ma się lat, komu przeszkadza niech nie patrzy" - dodała pewna fanka. "Oj chyba się grało za młodego w koszykówkę" - ocenił kolejny z internautów.