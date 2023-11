Ukraińska zawodniczka obrzydliwie wypowiedziała się o Polsce i Polakach. Jej słowa wywołały burzę, jest błyskawiczna reakcja i kara

Od pierwszych godzin inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę miliony Polaków udzieliły mniejszej lub większej pomocy Ukraińcom – od zbiórek na pomoc humanitarną czy wojskową, po przyjmowanie uciekających kobiet i dzieci pod własne dachy. Wielu Ukraińców docenia polskie wsparcie w walce z brutalnym najeźdźcą, ale jak to w życiu bywa, zdarzają się także zgrzyty. Jednym z takich skandalicznych zachowań „popisała się” ledwie 20-letnia Włada Nikołczenko, gimnastyczka, która w listopadzie startowała na zawodach „Warszawska Jesień 2023”. Brązowa medalistka mistrzostw świata i Europy, będąc na Lotnisku Chopina w Warszawie, opublikowała haniebny wpis. – Nienawidzę tego kraju całym sercem, a przede wszystkim ludzi, którzy tu mieszkają. Jestem tu tylko dlatego, że na mojej rodzinnej Ukrainie lotnisko zostało zamknięte – napisała na Instagramie gimnastyczka. Teraz doczekała się niezwykle surowych konsekwencji.

Ukrainka napisała że „nienawidzi” Polaków. Długo będzie tego żałowała

Bardzo szybko do sprawy odniosła się Ukraińska Federacja Gimnastyczna, która przeprosiła za zachowanie 20-latki i zapowiedziała, że sprawa zostanie dokładnie rozpatrzona, a po wszystkim wyciągnięte zostaną konsekwencje. Sama Nikołczenko zreflektowała się i także opublikowała przeprosiny. – Przeżyłam załamanie psychiczne. To była emocjonalna sytuacyjna, której żałuję. Nie chciałam nikogo urazić. Proszę, nie bierzcie tego do siebie. To nie ja to powiedziałem, przemówiły emocje we mnie. Przepraszam – to jednak na niewiele się zdało, bo nie pozwoliło uniknąć kary.

A ta jest bardzo surowa, bowiem jak podaje ukraiński dziennik „Tribuna”, Włada Nikołczenko została wyrzucona ze swojej drużyny narodowej w gimnastyce artystycznej. – Każdy zawodnik reprezentacji Ukrainy, który ma zaszczyt reprezentować kraj na świecie, musi zdawać sobie sprawę ze skali odpowiedzialności. Publiczny, emocjonalny przekaz, na który pozwoliła sobie była członkini kadry narodowej, jest szkodliwy dla naszego kraju i wręcz nie do przyjęcia. Nie może to pozostać bez naszej reakcji – powiedział w rozmowie z „Tribuną” Matwiej Bidny, pełniący obowiązki ministra sportu i młodzieży Ukrainy.