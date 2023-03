W tych igrzyskach Rosji i Białorusi nie będzie. Mamy oficjalne stanowisko organizatora, przekazano jasny komunikat

W oświadczeniu czytamy: „Komitet Organizacyjny pragnie przypomnieć, że pod koniec zeszłego roku Stowarzyszenie Europejskich Komitetów Olimpijskich (The European Olympic Committees – EOC) i Polski Komitet Olimpijski (PKOl) podjęły decyzję o wykluczeniu z rywalizacji sportowców z Rosji i Białorusi. Nasze stanowisko pozostaje niezmiennie. Jest zbieżne z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Popieramy stanowisko władz Ukrainy sprzeciwiające się dopuszczeniu Rosjan i Białorusinów do sportowej rywalizacji, co najmniej do momentu zakończenia krwawej wojny wywołanej przez Rosję”.

Rosjanom i Białorusinom w sporcie mówimy twarde nie. „Nie ma ani jednego powodu, by odstąpić od ich wykluczenia”

Nie dopuścimy do udziału Rosji i Białorusi

– Na Igrzyskach Europejskich w Krakowie nie będzie zawodników reprezentujących Federację Rosyjską i Białoruś. Nie dopuścimy do tego bez względu na zabiegi dyplomatyczne, które obecnie się pojawiają – podkreśla prezes Komitetu Organizacyjnego Igrzysk Europejskich dr Marcin Nowak.

Nawiązuje on do decyzji podjętej 28 marca przez MKOl, który przywrócił możliwość startów Rosjan i Białorusinów w sportach indywidualnych pod neutralną flagą pod warunkiem, że nie wspierają aktywnie wojny w Ukrainie oraz nie są związani z wojskiem i klubami wojskowymi. Decyzja w sprawie ich udziału w igrzyskach olimpijskich w Paryżu w 2024 roku jeszcze nie zapadła, ale widać, że MKOl poważnie bierze to pod uwagę.

Tomasz Majewski o szefie MKOl Thomasie Bachu: Kompromituje się nie pierwszy raz

Igrzyska Europejskie rozpoczną się 21 czerwca na Stadionie Miejskim imienia Henryka Reymana w Krakowie. Impreza ma potrwać do 2 lipca. Szacuje się, że weźmie w niej udział 7 tysięcy sportowców z 48 krajów. Będą rywalizować w 29 dyscyplinach. 19 sportów ma się odbyć w randze kwalifikacji olimpijskich do Paryża 2024.