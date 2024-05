Wielka gratka dla fanów gimnastyki artystycznej. Ruszają zawody Gdynia Rhythmic Stars & Baltic Junior Cup

Między 2 a 5 maja Gdynia stanie się światowym centrum gimnastycznym. – Serdecznie zapraszam do Gdyni, bo są to absolutnie wyjątkowe zawody, stojące na bardzo wysokim poziomie zarówno sportowym, jak i organizacyjnym. Mam nadzieję, że kibice chętnie będą wspierać nie tylko polskie zawodniczki, które zaprezentują pełnię swoich umiejętności. Gdynia Rhythmic Stars & Baltic Junior Cup to bardzo ważna impreza, która ma duże znaczenie dla naszej gimnastyki artystycznej – mówi Leszek Blanik, prezes Polskiego Związku Gimnastycznego. Równolegle obok rywalizacji seniorek odbywać się będzie w Gdyni turniej dla młodszych zawodniczek – „Baltic Junior Cup”. Najmłodsze uczestniczki to rocznik 2016, a ich rywalizacja rozpocznie się już w czwartek. Warto dodać, że ostatniego dnia zawodów – w niedzielę, 5 maja, poza kluczową rywalizacją najlepszych zawodniczek, odbędzie się także wyjątkowa Gala Show, w trakcie której będzie można obejrzeć specjalnie przygotowane układy. Ten niezwykle widowiskowy pokaz rozpocznie się o godz. 15.

Już dziś wiadomo, że kibice w Gdyni zobaczą ponad dwieście pięćdziesiąt reprezentantek z dwudziestu państw z całego świata, m.in. Hiszpanii, Brazylii, Stanów Zjednoczonych, Francji, Niemiec, Norwegii czy Węgier. Impreza odbędzie się w gdyńskiej Polsat Plus Arenie, a sympatycy gimnastyki artystycznej będą mogli wspierać liczną reprezentację Polski, w tym znakomitą Liliannę Lewińską, ubiegłoroczną mistrzynię świata juniorek, która w efektowny sposób weszła w wiek seniorski, zdobywając w debiucie brązowy medal Pucharu Świata w układzie z obręczą. Teraz Polka marzy o tym, by wywalczyć kwalifikację do igrzysk w Paryżu. Oprócz niej, kibice zobaczą także występującą w trakcie gali reprezentację Polski w układach zespołowych, która w marcu wywalczyła złoto w układach zespołowych z trzema wstążkami i dwiema piłkami w trakcie zawodów Pucharu Świata w Grecji, a ostatnio brąz również w czasie Pucharu Świata w Sofii. W tych samych zawodach Lilianna Lewińska w wieloboju indywidualnym poprawiła swój wynik z Grecji i zakwalifikowała się do dwóch finałów zajmując miejsca piąte i szóste.

– Liczymy na dobre występy naszych reprezentantek, które w ostatnim czasie odnoszą duże sukcesy. Lilianna w bardzo spektakularny sposób przeszła z kategorii juniorek do seniorek i pokazuje, że jest wielką nadzieją tego sportu. Trzymam kciuki za jej dalszy rozwój i jestem przekonany, że takie starty w takich imprezach, jak ta w Gdyni, pomagają jej w robieniu postępów i popularyzują piękną dyscyplinę sportu, jaką jest gimnastyka artystyczna – dodaje prezes Blanik. Gimnastyka artystyczna to bardzo widowiskowy sport, który łączy w sobie elementy baletu, gimnastyki, akrobatyki, tańca i umiejętności posługiwania się przyborami. Zawodniczki rywalizujące w dwóch kategoriach wiekowych, juniorek i seniorek, będą w Gdyni oceniane przez zespół sędziów pod kątem trudności ciała, trudności przyboru, artyzmu i jakości wykonania.

Dyrektorka gdyńskiego turnieju, a jednocześnie olimpijka z Aten oraz sędzia wyznaczona do pracy podczas najbliższych igrzysk w Paryżu Anna Mrozińska podkreśla, że Gdynia Rythmic Stars to bardzo prestiżowe zawody, które cieszą się wielkim uznaniem wśród zawodniczek. – Zachęcam do przyjścia i doświadczenia tych niesamowitych zawodów. W Gdyni pojawi się wiele utalentowanych zawodniczek, a wśród nich będzie również bardzo zdolna grupa tworząca reprezentację Polski – mówi Mrozińska. Warto dodać, że ubiegłoroczna edycja Gdynia Rhythmic Stars otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni jako Impreza Roku 2023.

Organizatorami turnieju są Polski Związek Gimnastyczny i Fundacja Corda, we współpracy z pomorskimi klubami: SGA Gdynia, UKS Jantar Gdynia oraz Fundacją Boomerang. Partnerem strategicznym imprezy jest Miasto Gdynia, a sponsorem Vectra. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.