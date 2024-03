Wielki hit w półfinale Pucharu Polski! Jeden z faworytów pożegna się z trofeum przed finałem

Losowanie półfinałów Pucharu Polski. Faworyci zagrają przeciwko sobie

Puchar Polski przed rokiem obfitował w niespodzianki – wiele drużyn z niższych rozgrywek dotarło do ćwierćfinału czy nawet do półfinału, ale ostatecznie w finale zmierzyły się jedne z najlepszych polskich drużyn – Raków Częstochowa i Legia Warszawa. W tym roku w ćwierćfinale zagrało aż 7 drużyn z Ekstraklasy i jedna z Fortuna 1 Ligi, ale o trofeum powalczą zdecydowanie mniej renomowane drużyny, bowiem takich klubów jak Raków, Lech Poznań czy Legia już na tym etapie nie ma. Znalazły się tam za to pucharowicz z obecnego sezonu Pogoń Szczecin oraz rewelacja Ekstraklasy, Jagiellonia Białystok. Niestety, ci dwaj faworyci do trofeum zmierzą się ze sobą już w półfinale.

To zaś oznacza, że do w drugim półfinale trafiły na siebie zespoły, które nie były wymieniane do walki o trofeum – Piast Gliwice i Wisła Kraków. Ich obecność może zaskakiwać, bowiem Piast to mistrz remisów, który zajmuje dopiero 12. miejsce w Ekstraklasie, a Wisła Kraków to dopiero 5. zespół Fortuna 1 Ligi. Warto jednak zauważyć, że Piast potrafił pokonać w ćwierćfinale Raków Częstochowa aż 3:0 i to raczej gliwiczanie będą rozpatrywani w roli faworyta do awansu do finału.

Pary 1/2 finału Pucharu Polski 2023/2024: