Wielkie koszykarskie święto w krakowskiej TAURON Arenie! „Tu dzieci zakochują się w koszykówce”

W sumie w ciągu dwóch dni w TAURON Arenie rozegrano dwieście meczów na sześciu specjalnie ułożonych boiskach. W rywalizacji udział wzięły reprezentacje szkół podstawowych z Małopolski, które przez cały rok szkolny brały udział w rozgrywkach. Turniej finałowy największe tego typu wydarzenie w Europie.

– To jest niesamowita impreza dla dzieci i to one mają czerpać w tym dniu jak najwięcej energii, nauki i pasji, którą tutaj się im daje. Mają to zabrać ze sobą do domów, szkół i trenować koszykówkę przez cały kolejny rok. Przypatruję się zespołom i widać, że część jest na dopiero na początkowym etapie, ale niektórzy są już bardziej zaawansowani. Wszyscy dobrze się jednak bawią i to jest najważniejsze. Bardzo się cieszę, że jest tak dużo dzieci – mówiła Kobryn.

Rozgrywki GOMAR Ligi Szkolnej zorganizowała szkółka sportowa RadwanSport, której właścicielem jest były koszykarz i reprezentant Polski Grzegorz Radwan. – Udało nam się zrobić bardzo dużą imprezę, co pokazuje, że dzieci chcą grać. I muszę przyznać, że po każdym turnieju szkolnym w trakcie roku szkolnego widzimy u nich postęp i to nie tylko koszykarski, bo także ich emocje się zmieniają. Na pewno zatem jest tu też bardzo ważny aspekt społeczny i wychowawczy. Dziękuję też partnerom, bo bez nich by się to nie odbyło. Wspiera nas bardzo mocno miasto Kraków, naszym partnerem została Małopolska i oczywiście firma Gomar, która od początku jest z nami – powiedział Radwan.

Wśród dziewcząt najlepsze były drużyny SP 5 Bochnia Słonie (klasy 1-2), SP 5 Bochnia Niedźwiedzie (klasy 3-4) oraz SP Kamień Monkeys (klasy 5-6 i 7-8). Z kolei w rywalizacji chłopców zwycięzcami zostali SP Gortat Bears (klasy 1-2), SP 100 Lions (klasy 3-4), SP Gortat Oxen (klasy 5-6) i SP Niepołomice Cats (klasy 7-8). Na dzieci czekało sporo atrakcji, bo mogły spotkać się nie tylko z byłą znakomitą koszykarką Eweliną Kobryn, ale także popularnymi youtuberami propagującymi zdrowy tryb życia – Damianem Bugańskim z kanału „Człowieku, rusz się” oraz Łukaszem Szwnoderem „KeepTheBeat”, czyli autorem najpopularniejszego w polskim internecie kanału o koszykówce.

– Najważniejsze to, żeby w Polsce odbywały się wydarzenia stricte dla dzieci. Mam już swoje lata, niektórzy by powiedzieli, że jestem „boomerem”, ale mimo to nie podoba mi się, że cały czas odwołujemy się do słynnych lat dziewięćdziesiątych, do Michaela Jordana, bo tych dwunastolatków to kompletnie nie obchodzi. Oni chcą po prostu pograć w kosza i dobrze bawić się grą. To w nich na pewno pasję do koszykówki, więc tego typu wydarzenia powinny się odbywać jak najczęściej i to nie tylko w wielkich miastach. Nie da się zapomnieć takiego wydarzenia, gdy grasz razem z dwoma tysiącami innych dzieciaków – mówił Szwonder. Na uczestników turnieju finałowego czekały też pyszne lody i wspaniałe nagrody – wszyscy otrzymali pamiątkowe medale, a każda zwycięska drużyna puchar i mistrzowskie koszulki.

Dzieci, które walczyły na boiskach w olbrzymiej krakowskiej hali, nie ukrywały, że są zakochane w koszykówce. – Świetnie tu jest, bawimy się doskonale i na pewno mamy dużo radości z biegania i grania w koszykówkę. Ten turniej finałowy jest naprawdę super i bardzo bym chciała zagrać tutaj jeszcze za rok, bo dziś wiem, że swoją przyszłość chcę związać z koszykówką – mówiła Nikola Tarnawska ze Szkoły Podstawowej nr 29 w Krakowie.

– Dla mnie to jest jedno z najlepszych wydarzeń w tym roku i oczywiście w przyszłym też bardzo będę chciał tu zagrać. Czy wiążę swoją przyszłość z koszykówką? Oczywiście, że tak i mam nadzieję, że będę mógł kiedyś zagrać na parkietach NBA – dodał Leon Kijowski z drużyny Nosorożce SP29.

Mecze sędziowali niepełnosprawni koszykarze z drużyny Fundacja For Heroes Kraków, czyli aktualni mistrzowie Polski w koszykówce na wózkach 3x3. – Bardzo się cieszę, że mamy możliwość pokazania, że jest też taka dyscyplina, jak koszykówka na wózkach inwalidzkich i że osoby z różnymi dysfunkcjami również mogą tę koszykówkę uprawiać. To super inicjatywa, bo te dzieciaki na pewno w swoim życiu spotkają kogoś, kto będzie pokrzywdzony przez los i będą wiedziały, że mimo to można grać w koszykówkę, a na pewno ważne jest, że oswajamy dzieci z niepełnosprawnością, która przecież jest wśród nas. Tu mamy okazję sprawdzić się jako sędziowie i jest to dla nas nowe doświadczenie – podkreślał Michał Kruk z Fundacji For Heroes Kraków.

Rozgrywki GOMAR Koszykarskiej Ligi Szkolnej z roku na rok zyskują popularność, a niemal w każdym tygodniu odbywają się mecze w poszczególnych dywizjach. Każdy mecz trwa 4 x 7 minut, a rozgrywki odbywają się m.in. w Krakowie, Bochni, Zabierzowie czy Tarnowie. Liga jest podzielona na grupy, a zespoły grając między sobą w ciągu całego roku mogą wywalczyć awans do grupy wyższej. Organizację rozgrywek wsparły sponsor tytularny GOMAR Witwicka Agencja Ubezpieczeniowa, partner Małopolska oraz Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.