Wielkie problemy Dominika Abusa! Policja zatrzymała gwiazdora Gogglebox TTV i… Srogie konsekwencje

Dominik Abus jest jednym z bardzo lubianych prowadzących program "Gogglebox. Przed telewizorem", w którym złapał świetny kontakt z Krzysztofem Radzikowskim. Ten duet skradł serca wielu widzów, co pomogło gwiazdorom podjąć decyzję o założeniu "Strong Ekipy", do której dołączył też były strongman, a obecnie zawodnik freak-fightów - Konrad Karwat. Cała ta trójka cieszy się w internecie olbrzymią popularnością, a Abus jest jedynym, który wciąż nie stoczył walki, mimo że jest obecny w świecie freak-fightów. Obecnie myśli bohatera "Gogglebox" skupiają się przede wszystkim na projekcie z ukochaną Igą Muszakowską, z którą prowadzi wspólny kanał "Abus & Iga" na YouTube. To właśnie na nim miłośnik sportów siłowych opowiedział ostatnio nieprzyjemną historię z życia.

Okazuje się, że Abus stracił prawo jazdy! Popularny internetowy twórca postanowił przyznać się do tego wszystkim fanom, a w najnowszym materiale pokazał, jak przygotowuje się już do powtórnego egzaminu na "prawko". Przed nim zarówno egzamin teoretyczny, jak i praktyczny. Abus odsłonił też kulisy nieprzyjemnej sytuacji, która powstała po kolejnym popełnionym przez niego wykroczeniu drogowym.

- Już za dosłownie dwa-trzy dni będę zdawał egzamin państwowy. Dlatego, że przekroczyłem ilość punktów - zaczął materiał Abus. - Muszę się tam znaleźć [w WORD - red.] z prostego powodu. Przekroczyłem limit punktów i niestety muszę zdawać ponownie prawo jazdy. Egzamin praktyczny i teoretyczny - dodał po chwili.