Wybitni sportowcy rozmawiali o prowadzeniu organizacji sportowej. W Gdańsku odbyła się konferencja „Siła sportu”

W konferencji, podobnie jak kilkanaście dni wcześniej na stadionie Legii w Warszawie, udział wzięło ponad trzysta osób – część z nich była obecna na miejscu w Gdańsku, a część, w tym wielu sportowców przebywających na zgrupowaniach kadr, w formule online. Wśród prelegentów znaleźli się znakomici byli sportowcy – lekkoatletka Monika Pyrek, piłkarz ręczny Artur Siódmiak, gimnastyk Leszek Blanik i wioślarz Adam Korol. Wszyscy po swoich fantastycznych karierach sportowych pozostali przy sporcie – Pyrek prowadzi fundację, Leszek Blanik jest prezesem Polskiego Związku Gimnastycznego i ma własną akademię, Siódmiak prowadzi Stowarzyszenie Akademia Sportu Artura Siódmiaka, a Korol jest dyrektorem Biura Prezydenta Gdańska do spraw sportu. W konferencji udział wzięli także m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych czy Monika Chrzczonowicz z portalu NGO.pl.

– Zakończyliśmy projekt dotyczący dwutorowej kariery sportowej pod tytułem „Siła sportu”. Myślę, że pokazaliśmy dokładnie na czym polega siła sportu i po raz kolejny wybrzmiało to, na czym nam zależy, czyli że sportowcy mają ogrom umiejętności, które pozwalają im rozpocząć „życie po życiu”, czyli wejść do innego świata po karierze. I to wejść nie z obawą, że coś się nie uda, ale z silnym przekonaniem własnych możliwości – mówi Monika Pyrek.

Prelegenci podkreślali, że prowadzenie po zakończeniu kariery organizacji sportowej jest dość naturalną drogą dla wielu sportowców. – U mnie zaczęło się trochę dzięki Arturowi Siódmiakowi, który organizował w Szczecinie wydarzenie i mnie zaprosił. Wtedy pomyślałam sobie, że to jest bardzo fajny sposób, by robić to, co lubię i to, na czym się znam, bo przecież sport to jest moje środowisko i moja profesja – dodaje Pyrek. W trakcie konferencji rozmawiano także o wyzwaniach i zadaniach stojących przed prowadzącym działalność w obszarze organizacji sportowej, o możliwościach wsparcia i źródłach finansowania.

To druga tegoroczna konferencja z cyklu „Siła sportu – uporządkuj, zaplanuj, zadbaj o swoją przyszłość”. Poprzednia odbyła się pod koniec listopada w Warszawie, a jej tematem przewodnim był wizerunek sportowca i praca nad nim. W zajęciach udział brali m.in. dziennikarze sportowi, specjaliści PR oraz przedstawiciele marek sponsorskich. W trakcie paneli dyskusyjnych rozmawiano m.in. o tym, co powoduje, że sportowiec zostaje zapamiętany na lata oraz co największą uwagę zwracają sponsorzy. Były też praktyczne szkolenia z wystąpień publicznych przed kamerą.

Nadal można jeszcze skorzystać z materiałów prezentowanych w trakcie obu konferencji. Pełny zapis wideo ze spotkań w Warszawie i w Gdańsku dostępny jest na kanale Fundacji Moniki Pyrek w portalu YouTube.

Projekt „Siła sportu – uporządkuj, zaplanuj, zadbaj o swoją przyszłość” współfinansowany był ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Partnerem motoryzacyjnym konferencji był Ssang Yong Polmotor.