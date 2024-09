Zapytali uczestniczkę "1 z 10" o polski klub zwany "Białą Gwiazdą". Takiej odpowiedzi się nie spodziewaliśmy

Teleturnieje w Polsce i nie tylko cieszą się wielką popularnością. "1 z 10" to obecnie jeden z tych najdłużej emitowanych. Jego magia polega na przekrojowości - trzeba się wykazać naprawdę ogromną i szeroką wiedzą, aby zdobyć główną nagrodę. Ta jest przeznaczona tylko dla największych mózgów, a już zwycięstwo w odcinku jest wielkim sukcesem. W środę swoich sił spróbowała m.in. pani Barbara, ale nie będzie dobrze wspominała tego występu. Jako jedyna z dziesięciorga uczestników odpadła już po pierwszej rundzie, w której wystarczy odpowiedzieć na jedno z dwóch pytań, aby pozostać w grze. Jej się to nie udało, a jednym z gwoździ do trumny było... piłkarskie pytanie.

Piękna 18-letnia mistrzyni Polski błyszczy w telewizji. "Ciało tego sezonu" Top Model

Pomyliła Wisłę Kraków z... Realem Madryt

Już mina pani Barbary, gdy usłyszała kategorię pytania, mówiła wiele. Na co dzień jest ona nauczycielką i ewidentnie nie wychowania fizycznego. Sport z pewnością nie znajduje się wśród jej największych zainteresowań, do czego ma pełne prawo. Jej odpowiedź stała się jednak hitem, bo spytana o "polski klub nazywany Białą Gwiazdą", zupełnie pominęła geograficzny aspekt.

Po długim - jak na standardy "1 z 10" - namyśle pani Barbara postanowiła strzelić, że chodzi o... Real Madryt. Nie może dziwić, że ta odpowiedź szybko rozeszła się w internecie. Nie trzeba być kibicem piłki nożnej, żeby wiedzieć, że Real nie jest polskim klubem. Ta sytuacja pokazuje jednak, jak wielki stres towarzyszy występom w teleturniejach i jak światło kamer potrafi spętać myśli. Zakładamy, że uczestniczka po prostu nie dosłyszała, iż chodzi o polski klub, ale nie zmienia to faktu, że ta odpowiedź przeszła już do historii programu i zostanie z nią na długo.