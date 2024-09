Piękna 18-letnia mistrzyni Polski błyszczy w Top Model. Zachwyciła nawet Joannę Krupę! "Ciało tego sezonu"

O Mai Słodzińskiej za sprawą występu w "Top Model" wiedzą już nie tylko najbardziej zagorzali kibice lekkoatletyki. 18-letnia skoczkini wzwyż postanowiła pójść za ciosem i pasję do modelingu oraz regularną aktywność w mediach społecznościowych zamieniła na udział w popularnym programie TVN. Już w pierwszym odcinku zachwyciła widzów i jurorów. Podczas castingu zrobiła m.in. szpagat, a w stroju kąpielowym błysnęła nieziemską sylwetką. - Wiesz Maja, myślę, że ty jesteś "the body" [ciało - tłum. red.] tego sezonu - wypaliła zachwycona Joanna Krupa. Utalentowana lekkoatletka nie miała żadnych problemów z przekonaniem jurorów i od wszystkich dostała "tak". W następnym odcinku okazało się, że przeszła do kolejnego etapu i trafiła do domu modeli i modelek. Dzięki temu wzięła udział w swoim pierwszym oficjalnym pokazie mody, a także profesjonalnej sesji zdjęciowej. I ponownie zachwyciła, choć na efekty jej pracy przed obiektywem będzie trzeba poczekać do emisji kolejnego odcinka. Jednak w mediach społecznościowych 18-latka od dawna aktywnie publikuje różne zdjęcia i filmiki.

18-letnia lekkoatletka Maja Słodzińska błyszczy w Top Model

Maja Słodzińska przeżywa teraz wzrost popularności, ale już wcześniej miała się czym pochwalić. Jej profil na Instagramie obserwuje ponad 20 tysięcy użytkowników, a na TikToku blisko 65! Na tej drugiej platformie jej publikacje zgromadziły ponad dwa miliony polubień. Są to posty związane także ze skokiem wzwyż, ale nie tylko. Widać, że lekkoatletka naprawdę dobrze czuje się w roli modelki, a teraz walczy o swoje marzenia. Nie porzuca jednak tych sportowych.

Już po pierwszym odcinku 18-latka przyznała, że nie zrezygnuje ze sportu, choć udział w programie oznacza przerwę od najintensywniejszej części treningów. Słodzińska jest jednak wielką nadzieją na polskie sukcesy w skoku wzwyż - jest pięciokrotną młodzieżową mistrzynią Polski, a w lutym została halową wicemistrzynią kraju U-20. Polskę reprezentowała już na młodzieżowych mistrzostwach Europy U18 i U20. Warto dodać, że 18. urodziny obchodziła już po emisji "Top Model", a w programie jest przedstawiana jako 17-latka. Więcej jej zdjęć znajdziesz w galerii powyżej.