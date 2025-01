i Autor: Cyfra Sport Zbigniew Boniek

Co w prawie piszczy

Zbigniew Boniek usłyszał ważną wiadomość. Chodzi o śledztwo w jego sprawie! Badano sprawę przestępstwa

Przez dziewięć lat Zbigniew Boniek szefował rodzimej piłce jako prezes PZPN. Choć od czterech lat już tej roli nie pełni, prezesowska przeszłość wciąż do niego powraca – i to w szczególnej formie. We wrześniu ub. roku – w wyniku dochodzenia prowadzonego przez Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie – postawiono mu zarzut „popełnienia przestępstwa z art. 296 § 3 kk w zw. z art. 12 § 1 kk dotyczący działania na szkodę PZPN” – głosił ówczesny komunikat.