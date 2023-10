Zmienne szczęście beniaminków. Polonia Warszawa na fali, Znicz Pruszków rozbity!

Leo Messi może wrócić do FC Barcelona?! Jego trener wie, co się stanie

Dwie bramki w drugiej połowie

Ostatnio Polonia awansowała w Pucharze Polski, a w lidze pokonała u siebie Podbeskidzie Bielsko-Biała. To była jej pierwsza wygrana na własnym boisku w tej edycji. Trener Rafał Smalec ma powody do zadowolenia, bo zwycięska seria została podtrzymana. Tym razem "Czarne Koszule" wygrały 2:0 na wyjeździe z Zagłębiem Sosnowiec. Triumf przypieczętowano w drugiej połowie. Strzelanie rozpoczął Mateusz Michalski, a zakończył w końcówce rezerwowy Michał Bajdur. Dla Michalskiego to był piąty gol w rozgrywkach. W ten sposób jest najlepszym strzelcem zespołu. Kolejnym rywalem Polonii będzie na Konwiktorskiej Lechia Gdańsk (22.10).

Skuteczny Japończyk to za mało

Piłkarz Znicza nie będą mile wspominać wyprawy do Krakowa. Beniaminek przegrał na wyjeździe z Wisłą aż 2:6. To dla pruszkowian już trzecia z rzędu porażka w lidze, a siódma w sezonie. Gospodarze byli bezlitośni i wykorzystali błędy rywali. Początek był nawet obiecujący dla gości. Prowadzili, ale potem odpowiedź „Białej gwiazdy” była bolesna. Dwie bramki dla zespołu z Pruszkowa zdobył Shuma Nagamatsu. Pokonał bramkarza w pierwszej połowie, a później w końcówce zawodów. Ale potem Wisła jeszcze zadała dwa ciosy.

Wisła była brutalna

- Podejrzewam, że dziś mało byłoby zespołów pierwszoligowych, które potrafiłyby zatrzymać tak grającą Wisłę - ocenił trener Mariusz Misiura, cytowany przez klubowe media. - Kluczem u nas była odpowiedzialność i decyzyjność. Decyzje, które podejmowaliśmy, pozostawiały wiele do życzenia. Wisła była brutalna - ocenił szkoleniowiec Znicza, który w następnej kolejce zagra w Gdyni z Arką (23.10).

