Dawid Szwarga o triumfie w Warszawie. Trener Rakowa mówi o paliwie i spięciu z gwiazdą Legii, zaiskrzyło między nimi [WIDEO]

Raków prowadził po golu Władisława Koczerhina. Pod koniec pierwszej połowy Paweł Wszołek doprowadził do wyrównania. Mistrz Polski na kwadrans przed końcem wyprowadził akcję po której cieszył się z gola. W zwycięstwie gościom pomógł Rafał Augustyniak, który chcąc wybić piłkę zrobił to tak, że wpakował ją do własnej bramki. - Pierwsza połowa z Legią była jedną z lepszych w tej rundzie - powiedział trener Dawid Szwarga na konferencji prasowej, cytowany przez PAP. - . Kreowaliśmy sytuacje, odbierając piłki bardzo wysoko. Legia stworzyła okazje głównie ze stałych fragmentów gry. Mam nadzieję, że to zwycięstwo da nam paliwo do dalszej pracy, aby nasi zawodnicy cały czas się rozwijali. Teraz jest przerwa na reprezentację i będziemy mogli odpocząć, podleczyć urazy oraz celebrować to zwycięstwo - dodał.

W końcówce rezerwowy Legii Blaż Kramer walcząc piłkę przy linii bocznej sfaulował Frana Tudora, a następnie odepchnął trenera Rakowa. - Kramer odrobinę przesadził, bo Tudor był już poza boiskiem - tłumaczył szkoleniowiec. - Kramer był zbyt agresywny i stanęliśmy twarzą w twarz. Potem podaliśmy sobie ręce. Wszystko odbyło się z duchem sportu - wyjaśnił.