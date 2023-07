Żużel IMP Krosno TV Transmisja NA ŻYWO Gdzie oglądać żużel dzisiaj IMP w Krośnie STREAM ONLINE LIVE 31.07.2023

IMP w Krośnie już dzisiaj, choć dużo zależeć będzie od organizatorów zawodów. Wczoraj zły stan toru zmusił ich do odwołania rywalizacji i przełożenia jej na poniedziałek. Początek o godzinie 19. - Będziemy robić wszystko, aby ten tor przygotować. Jeśli do poniedziałku do 17 nie uda nam się przygotować, to będziemy decydować, co dalej. Obecnie wychodzimy z założenia, że uda nam się to zrobić - powiedział przewodniczący jury Zbigniew Fiałkowski na antenie Canal+ Sport.

Żużel IMP Krosno TV Transmisja NA ŻYWO Gdzie oglądać IMP w Krośnie 31.07.2023

W klasyfikacji generalnej Indywidualnych Mistrzostw Polski prowadzi Bartosz Zmarzlik (34 pkt). Mistrz świata ma szanse stanąć na najwyższym stopniu podium IMP już po raz trzeci. Goni go Maciej Janowski (27 l.), a trzeci jest Patryk Dudek (25 pkt). Po sukcesie w Drużynowym Pucharze Świata najlepsi polscy żużlowcy teraz powalczą ze sobą o medale IMP. Szykują się wspaniałe emocje! Janusz Kołodziej i Jarosław Hampel już po raz 20. wystąpią w turnieju finałowym IMP.

Ostatnia runda Indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu zostanie rozegrana w poniedziałek 31 lipca w Krośnie. Początek rywalizacji o godzinie 19. Transmisja tv na żywo z IMP na antenie Canal+ Sport. Stream online na Canal+ ONLINE.

Lista startowa 3. finału IMP Krosno: